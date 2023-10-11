尋找豪豬／《刺蝟逛大街》系列之四

大橡樹上的貓頭鷹聽說刺蝟媽媽一家將上銀幕，很為刺蝟媽媽感到高興，但又擔心會空歡喜一場，因為電影專家還邀請豪豬出演，豪豬卻不知去向。

貓頭鷹告訴鴨子小弟：「去年，豹子一心想吃鮮美的豪豬肉，幾次偷襲豪豬都沒成功。原來豪豬背上長滿了刺，那些刺又尖又長，像一支支箭，箭的末端還有倒鉤，豹子中箭後愈是掙扎，箭愈是往裡鑽。後來，豹子看準豪豬肚皮上沒有尖刺，就約了同伴掀翻豪豬咬他的肚皮。豪豬鬥不過，只得離開了大森林。」

鴨子小弟說：「我向電影專家推薦了豪豬，電影專家很感謝我。他一心要宣傳豪豬，號召人們愛護豪豬，豪豬屬於稀有動物，已列為三級保護動物。」

聽說豪豬的地位空前提高，豹子慌了，趕緊認錯，願意去向豪豬道歉，請他回歸大森林。貓頭鷹問他：「你真要去找豪豬嗎？不怕被豪豬扎得滿頭是箭？」豹子大聲說：「不怕！」

豹子找刺蝟媽媽商量，分頭去尋找豪豬。幾天後，刺蝟媽媽在一個山坡的洞口見到一隻豪豬，就大聲問道：「你是不是被豹子逼出大森林的？」豪豬吃了一驚，尾部的刺立刻豎起，發出刷刷的聲響，抬頭見是刺蝟，就沒理她，自顧自啃著番薯。他渾身漆黑，小眼睛、小耳朵、大鼻子。過了一會，沒好氣地說：「別跟我提豹子，我恨死他了！」

刺蝟媽媽連忙上前一步，說道：「你別生豹子的氣了，他會親自來請你回大森林。」豪豬說：「你沒見我挖了一個漂亮的洞嗎？這裡除了番薯，還有南瓜和玉米，我為什麼還要回大森林？」

刺蝟媽媽又說：「還有一個好消息，你們豪豬已列為三級保護動物，再沒有誰敢欺負你們了！電影專家還要找你拍電影呢！」豪豬聽了滿心歡喜。

其實，電影專家也在尋找豪豬，終於遠遠見到了豪豬，連忙打開攝影機、按下快門：豪豬舒服地趴在豹子的背上，豹子穩穩地走在大街上。鴨子小弟背著書包走在豹子右邊，刺蝟媽媽帶著孩子走在豹子左邊，貓頭鷹跟著慢慢飛著，多麼美妙而奇異 的鏡頭！（系列完）