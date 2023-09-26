如果你每天只能吃一種東西，你會選什麼食物？

有些人會說壽司，有些人會說蛋糕，還有些人會說麵條。要問我會選什麼，我的答案不是壽司，不是蛋糕，也不是麵條，我會選擇在這個世界上我最愛的食物──餃子！

其實我自己也不太清楚為什麼我那麼喜歡吃餃子，也許是因為我喜歡餃子皮 的口感，也或許是因為我可以用任何食材做餃子餡，總之，我覺得餃子是世界上最好吃的食物。

因為我太愛吃餃子了，我的媽媽和爸爸帶我去了一家餃子餐館。在那個餐館，你可以看到廚師在你面前包餃子，他們不但包得很快，而且還包得非常漂亮。

看他們將麵團迅速做成厚薄適中的餃子皮、放上適量的餃子餡，然後很快地捏成餃子，真是令我驚嘆不已！我轉頭對媽媽說：「我們一定也可以自己包餃子」。

回到家，我便找到了一個很棒的美食網站，按照那個網站上的食譜 ，做我自己的餃子。

做餃子皮和餃子餡其實並不難。做餃子皮的訣竅是要用溫水和麵團，而餃子餡的選擇則依個人口味有很多不同搭配。我最喜歡的餃子餡組合是雞肉、白菜、玉米加上蔥。

做完餃子皮和餃子餡以後，就可以開始包餃子了。我覺得包餃子很好玩，剛開始的時候，我包的餃子看起來很奇怪，但慢慢我的餃子就愈來愈漂亮了。

我包完餃子，媽媽就負責煮。餃子煮熟起鍋後，我們就開吃了！我覺得我第一次包的餃子餡有點淡，可以加多點鹽，下次我一定改進。

自己做餃子雖然很有趣，但是還是有點麻煩，我想大多時候我應該會更願意買冷凍的餃子。