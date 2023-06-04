時間過得飛快，一下子我就要從紐約華僑學校高三畢業了，想想好像昨天才上了中文高中班。在學校我學到了很多，當我越長越大，我發現其實學會中文是有很多用處的。

學中文給我帶來了很多便利和優勢。首先，會說中文可以交到更多朋友，可以和更多來自不同地方的人交流，還可以讓我有更多的實習機會和選擇。例如，如果我想在唐人街或其他地方做義工、實習、找工作，會說中文可以提高被錄取的機會。無論是在奶茶店點餐，或是在街上被問路、幫別人翻譯，都讓我覺得我的中文很有用。

在中文學校，除了上課以外，我還在辦公室幫忙，那不僅是難得的機會，更是令人難忘的體驗。我從校長、老師及工作的朋友們身上學到很多，也收到很多鼓勵和支持。我相信之後回想起來，我一定會懷念在中文學校的時光。

我很感謝爸媽送我去學中文，也很感謝老師們辛苦為我們授業解惑。

Adryan Chan（紐約，華僑學校）

十分不捨地，我即將從紐約華僑學校畢業。回憶起在學校美好的時光，讓我真的很開心。

還記得當我剛到中文學校的時候，我很害怕和班上的同學說話，因為我很害羞。但當我越來越適應之後，我和同學、老師說話就越來越有自信了。經過多年的學習，現在我已經學會讀中文，雖然有時讀起來仍很吃力；我也學會了如何辨認字根，並了解中文單詞的部首。

畢業之後，我會想念我的老師，他們在我想放棄中文的時候，鼓勵我繼續前進，如果不是他們，我就不會堅持學習作文到現在。未來我會繼續努力增加我的中文詞彙量，畢業不是結束，我打算繼續把所學應用到實際與人交談中。