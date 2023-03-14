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墨西哥短宣記

陳樂山（加州，聖地牙哥北郡中文學校）

今年一月，媽媽幫我報名墨西哥短宣隊，這是一個教會的活動，要去服務無家可歸的人。我當時有點高興，也有點緊張，因為我沒有參加過短宣，也沒去過墨西哥，而且我不會講西班牙文，又是全隊年紀最小的。

星期五晚上，我到達教會時，其他人已經到了。我們複習了要在墨西哥唱的歌、要玩的遊戲等等。這天是我第一次在教會的地上睡覺，但隔天早上我六點就醒了，因為地板很硬，讓我睡不好。

我們禱告完就出發，從我們的教會開到墨西哥的教會大概一個多小時。我們去的教會叫CAPA，是一棟兩層樓的房子，房子前面有院子和他們開的咖啡店。除了早餐，我們在CAPA都吃炸玉米餅，這很特別，因為我不常吃墨西哥食物。

禮拜六下午，我們兩個教會合辦「嘉年華」，讓住在附近的小朋友和大人來參加。第一個活動有三個攤位：臉部彩繪、串珠手環和摺紙飛機。第二個活動是玩杯子遊戲跟丟手帕遊戲。第三個活動是短劇表演，我們教會的高中生表演「心的國王」故事，是關於心靈破碎的人們被耶穌拯救的故事。

嘉年華之後，我們開始準備要發給街友的三明治。大家分工合作，有人切麵包、有人塗美乃滋、有人放火腿，我們一共做了一百多個三明治。發三明治的時候，我發現一件很特別的事情，雖然那裡的街友很窮，他們仍然會互相幫助與分享，例如我們的杯子發完了，但還有更多人來，有個已經喝完可樂的街友，就把他的杯子送給還沒拿到食物的人。

星期天早上，我們主持CAPA的主日崇拜和兒童主日學，帶小朋友剪紙和畫畫。主日結束後，我們就準備回家了。晚上回到教會時，有很多家長拿著布條歡迎我們，媽媽也買了漢堡薯條請大家吃，所有的隊員都又累又興奮。

我很喜歡這樣的短宣，因為只有短短幾天不會想家，又可以更認識教會裡的朋友，還能有不同的生活體驗。如果以後還有機會，我仍然想參加！

墨西哥 咖啡

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最壯麗的紙——這世上，還有什麼比死更薄的紙？

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