今年我去了聖地牙哥 三個中文學校的新年園遊會：北郡中文學校、華夏中文學校和中華學苑。我在每個新年園遊會都玩得很開心也吃得很滿足，每個園遊會各有千秋，所以我要來說說他們的特色。

華夏是這三個學校中最大的，他們的場地是個大草地，每班都要負責一個攤子，總共有三十幾個攤子，大部分都是賣吃的。

他們賣的食物便宜又好吃，有很多家賣珍珠奶茶，也有好幾攤賣蛋塔，每種食物都有很多不同的價錢跟選項，不用花很多錢就可以吃得很飽，可惜沒有位子讓人坐下來吃。

跟另外兩所中文學校比，中華學苑是最小的，但他們的新年園遊會也很不錯。他們的園遊會一開始就有很精采的舞獅表演，兩隻獅子表演了大概三十分鐘，他們的動作又酷又特別，不但會疊羅漢站起來，也會跳來跳去，還會表演喝醉酒。

除了舞獅，也有很多學生唱歌跳舞的節目。如果你不想看表演，可以去買東西吃或玩遊戲。他們的食物選項很多也好吃，只是有點貴。

遊戲攤位不多，而且看起來不好玩，獎品又小，所以我沒去玩。我最欣賞這個學校的舞獅表演，他們跳得很棒！

最後是我的中文學校─ 北郡中文學校。我們是唯一遇到晴朗好天氣的園遊會，表演節目也很好看，不但有精采的唱歌跳舞，還有學生表演舞獅。

我們的舞獅練了很久，所以表演的時候大家都很興奮，表演完拿到很多紅包，大家都開心極了。

北郡的園遊會除了有各種小吃，也有很多活動：猜燈謎、玩遊戲拿獎品，還有卡拉OK比賽。雖然園遊會的食物標價都很貴，但是讓我告訴你一個小祕密：等到最後要結束時再去買，就會便宜很多。整體來說，我們學校的園遊會最豐富也最好玩。

我覺得新年園遊會很棒，大家聚在一起吃吃喝喝，跟台灣的夜市很像。

總之，我覺得這三個園遊會都辦得很好，我以後一定會再去玩！