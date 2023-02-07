彩霞島／《冰淇淋女孩》系列之二

儘管國王沒有惹惱冰淇淋女孩，女孩還是不願留在王宮，偷偷帶著母雞和奶牛溜出王宮，繼續周遊世界。

走了不久，天邊出現彩霞，橙黃、橘紅、蘋果 綠、葡萄紫、桑椹藍，五顏六色，就像仙女散花。奇怪的是，到了傍晚，太陽下沉了，彩霞仍未散去，依然燦爛耀眼。

走到第二天，離小島更近了，天邊彩霞換了另外幾種顏色，不同的顏色互相交織，明亮而不刺眼；走到第三天，小島就在眼前了，天邊彩霞又換了不同的顏色，而且是女孩從來沒有見過的景色。

彩霞裡一定藏著祕密，女孩想一探究竟。可是眼前沒有橋，四周也沒有船，怎麼辦呢？這時，飛來一隻大肚子鳥，停在女孩肩上，嚷著要吃冰淇淋。「難道這鳥知道我會做冰淇淋？」女孩側過頭說：「好吧，帶我們去彩霞島，我讓你吃冰淇淋。」

大肚子鳥點了點頭，拍著翅膀向小島飛去。母雞仰起頭對女孩說：「我在王宮裡見過這鳥，會不會是國王派來的？」沒多久，小島後邊出現一艘小船。一會兒，船靠近了，陣陣香氣撲面而來，似乎船上滿載著橙、橘、蘋果、葡萄和桑椹。可是船裡空空的，只有船夫和大肚子鳥。奶牛悄悄對女孩說：「這個划船的人，是王宮裡的僕人。」

划船的人彎下腰，恭敬地說：「請上船吧，我帶你們去彩霞島。」女孩生氣地說：「你們瞞不了我，國王派你們來，究竟耍什麼詭計？」大肚子鳥垂著頭說：「國王命我倆伺候您上彩霞島遊玩，然後護送您回王宮。」女孩氣得搓手跺腳，對母雞和奶牛說：「我們寧可不上彩霞島，也不跟從他們回王宮。」

原來，這美麗神祕的彩霞島是屬於國王的。大肚子鳥的任務就是天天巡查四周，不讓一個陌生人登上彩霞島遊玩。大肚子鳥先前已將女孩的行蹤報告了國王，國王讓牠騙冰淇淋女孩回王宮。後來聽說女孩不願回王宮，國王只得改變主意，親自去彩霞島見冰淇淋女孩。

(待續)