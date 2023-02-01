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會做甜點的女孩／《冰淇淋女孩》系列之一

白丁（馬里蘭州）

在一個五顏六色的秋天，那還是許多許多年前，有個女孩肩上揹了個包，身後跟著一隻母雞和一頭奶牛，快快活活去周遊世界。

一路上，女孩東張西望，見到菜園，就讓母雞去找蟲子吃；見到草地，就讓奶牛去啃青草；見到泉水，就一起低下頭喝水。

女孩自己餓了，東張西望找不到吃的。母雞見了，就給她一個蛋；奶牛見了，就給她一碗奶。女孩謝了母雞，打碎雞蛋，分開蛋清和蛋黃，從包包裡舀出一勺白糖，和蛋清攪拌一起。女孩又謝了奶牛，用勺子將牛奶和蛋黃、蛋清混在一起攪動，直到黏稠得不再流動為止。

於是，女孩用勺子舀來吃，一口又一口，甜甜的、香香的，吃下這一碗，一整天就不餓了。

轉眼冬天到了，天上雪花飄飄，世界變得晶瑩美麗。可是，母雞找不到蟲子吃，奶牛找不到青草啃。女孩照舊用雞蛋、牛奶和白糖做成一碗甜點。

母雞和奶牛在一旁看，見女孩將甜點連碗一起埋進了雪裡，都驚呆了：「難道我倆找不到吃的，女孩就跟著一起餓肚子嗎？」

過了不久，女孩從雪裡挖出那碗甜點，哈，冰涼涼、甜絲絲、香噴噴，凍成了一大塊！母雞、奶牛和女孩分著吃，不一會兒就覺得飽了！

不知怎的，這事被國王知道了，國王派大臣請女孩帶了母雞和奶牛進王宮作客。女孩端出從雪裡變出的甜點，國王吃得太快，噎著了。他喘了口氣，給甜點取了個名字，叫「冰淇淋」，又比劃著手勢要封女孩做大官，專替他一個人做冰淇淋。

女孩不願做官，更不願給國王一個人做冰淇淋。

她吩咐國王弄來許多雞蛋、牛奶和白糖。過了不久，所有的人，包括年老的僕人，都吃到了女孩做的冰淇淋。

國王吃上癮了，天天都想吃。女孩沒答應，並規定國王跟僕人一起排隊吃冰淇淋，還不準他排在年老的僕人前面。國王覺得太沒有面子，但不敢發火，怕惹惱女孩會吃不到冰淇淋。

王宮裡，所有的人都喜歡女孩，稱她為冰淇淋女孩。(待續)

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