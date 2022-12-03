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怎麼吃最健康

陳慧君（加州）

我們吃的食物很重要，因為食物給我們力量，讓我們有活力。最好的健康食物就是蔬菜、水和肉，還要多喝水。

不過，我建議我們還是不要吃太多肉，因為肉也會傷害我們的身體。肉類裡面有太多的脂肪，吃太多的話容易得到心血管疾病。不過蔬菜也可能會傷害你的身體，因為現在的蔬菜都有灑農藥，所以吃蔬菜之前要把蔬菜洗乾淨。

除此之外，我們還要清楚知道我們的食物要吃多還是吃少？因為要知道吃什麼食物、吃多少食物，對我們的身體最好。像是如果你過胖，就要多喝水、多吃菜和水果，少吃米飯；如果你太瘦，就要多吃蛋白質，像是肉和蛋，也要多喝牛奶。

最後我想說的是：若要吃得健康，最好三餐都要吃，並注意飲食均衡，這樣就會有健康的身體和美好的生活。

陳幼昕（加州

你每天會吃多少零食呢？大家都同意點心很好吃，但是吃多對身體並不健康。

首先，因為零食鈉含量過高，還有防腐劑，如果你只吃零食不吃青菜水果和健康食物，身體會缺乏均衡營養，對健康產生影響。

今天我想告訴大家怎麼吃才健康。第一，不能吃太多零食。當然，肚子餓了我們會想要吃東西，但是如果只吃零食不吃食物，是很不健康的。所以我們可以試著用水果取代零食。

第二，不要常常喝市售飲料。因為市售飲料裡面通常會加很多糖，而過多的糖分攝取對身體健康及體重控制有不好的影響。我建議大家可以自己打果汁，或是喝水取代飲料，這樣對減少糖分攝取、保持身體健康，是很有幫助的。

當然，除了這兩點之外，還有很多方法也可以幫助大家吃得健康。我今天跟大家分享了一些健康飲食的知識，希望對你們有幫助！

蔬菜 加州 過胖

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