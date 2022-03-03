冬奧競速滑冰觀後感 

如期舉辦的北京冬奧 會令我特別興奮，我幾乎觀看了每場比賽。其中最令我情緒激昂的便是短道速滑男子一千公尺A組決賽。

經過決賽前的資格賽等三輪比賽，最後晉級A組級決賽的便是中國隊的武大靖、任子威和李文龍，與匈牙利隊的劉少林和劉少昂。由於劉少林和劉少昂都是中國和匈牙利的混血，所以這場比賽像是五個中國人的較量，非常精采。

隨著短道速滑男子一千公尺B組決賽的結束，A組決賽正式開始。運動員 們站上賽道，大家準備好後，一聲槍響，運動員們都衝了出去。在第一圈中，武大靖衝到了第一名，但是劉少林迅捷超過了武大靖；很快，武大靖在第四圈中再次超越劉少林。就在比賽進行得非常激烈時，裁判員突然吹哨叫停，原來場地上出現了一個沒來得及修補的小坑。工作人員修補完之後，比賽重新開始。

在第一圈中，劉少林嘗試領先，但很快被武大靖和任子威超越，在第四圈快結束時，武大靖為了攔住劉少昂不讓他超越，犧牲了自己領先的位置。在第五圈當中，劉少林又一次處於領先地位，這時大家因為兩次出發都滑不動了。就在最後一刻，任子威和劉少林幾乎同時衝過終點，但是任子威好像碰了一下劉少林，所以最終誰能拿到這枚寶貴的金牌還要看裁判怎麼判。結果是劉少林被判犯規且被罰了一張黃牌，中國隊又獲得了一塊寶貴的金牌！

這場比賽令我印象最深刻的，就是任子威追上劉少林的那一刻。雖然最後大家都耗盡體力，但是為了再拿下一枚金牌，任子威還是奮力追了上去。同時，這也顯示短道速滑比賽不到最後一秒，難以知曉勝負的奧秘，而這正是短道速滑的魅力。

當然，最令我感動的是武大靖放棄了自己領先位置去堵住劉少昂超越的那一幕。在團隊裡，金牌誰拿都可以，重要的是要合作，這種可貴的團隊精神，很值得我們學習。