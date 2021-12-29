朱迪和爸爸媽媽一起去加州 和太奶奶過節，兩年沒見面，大家彼此思念，終於能安全地旅行，每個人都十分高興，飛機上秩序也很好，一路順利到達加州。

朱迪發現加州的景色和上次不一樣：上次是夏初，太奶奶的花園裡茉莉飄香，葡萄架上掛著一串串葡萄，橄欖樹和蘋果樹上結滿果實。這次是初冬，茉莉花沒有了，玫瑰卻在盛開，葡萄沒有了，檸檬、柑橘卻果實累累。還有，夏天金黃色的山野現在綠意盎然。繁花綠草屬於夏天，黃葉果實屬於秋天，這是一般的印象，可是加州卻打破一般印象，呈現神奇美麗的景色。

太奶奶已經一百零三歲，聲音響亮，耳聰目明，她說是因為加州的陽光好，花園裡四季常開的花朵給了她精氣神。

朱迪問：「太奶奶，為什麼加州和別的地方不一樣？」太奶奶說，加州地貌十分多樣，有高山和峽谷、沙漠和戈壁、海洋和湖泊。境內既有美國本土最高點的惠特尼山峰，又有北美最低點的死亡谷，沿海地區又有副熱帶氣壓和西風交替變化，形成冬濕夏燥的地中海氣候，一年四季陽光燦爛，適宜萬物生長，缺點是夏天草木過於乾燥，頻發山火 。

媽媽問：「聽說加州缺水？」奶奶說：「北加州有美國河、薩克拉門托河，水渠縱橫，是傳統農業地帶，問題不大，但是南加 州沙漠化問題比較嚴重，一旦連續幾個月不下雨，栽下的葡萄、堅果樹都難以成活。」

爸爸也插嘴問：「那怎麼辦呢？加州會不會因為水的問題衰敗？」爺爺微笑告訴大家，聰明人已經在解決這個問題呀，海洋裡有取之不盡的水，只是需要海水淡化的技術，而這種技術已經發明出來啦。居住在海邊的朋友，用新技術解決了水和電的問題，估計很快就會得到推廣。

朱迪打斷爺爺：「爺爺，怎麼還有電的問題？」奶奶替爺爺回答，說目前用煤發電最便宜穩定，但是污染空氣，所以提倡新能源，其中一項就是潮汐發電。你看過潮漲潮落嗎？大自然的力量有多大啊，我們可以利用自然力量發電。

原來是這樣，大家都關心氣候變化、空氣質量，它們直接影響人類的生存環境。如果希望太奶奶繼續健康地生活，希望爺爺奶奶也健康長壽，一直陪伴朱迪成長，就必須關心環境。怪不得太奶奶特別注意節約用水、用電，她的花園不用自動灑水系統，都是把生活用水盡量再利用，她還有隨手關燈的好習慣，朱迪決心以後要向她學習。