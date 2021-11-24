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《小牙兒的奇遇》系列之一／小天使掉了一顆小牙

白丁（馬里蘭州）

有一個美麗的小天使，紅艷艷的頭髮、藍瑩瑩的裙子、忽閃忽閃的大眼睛。她最愛吃糖，滿世界飛來飛去，一心一意尋找最甜的糖。

有一天，小天使來到最遠的一家糖果店，見到世上最甜的糖。她滿心歡喜，趕緊將糖含在嘴裡，閉上眼美美地享受。不料，這顆糖很狡猾，黏掉了小天使的一顆小牙。

小天使很慌張，不知道該怎麼辦。店主人送她到門外，笑瞇瞇地說：「別擔心，新的小牙會長出來的。你只要把掉下的小牙往上丟，丟得愈高，新的小牙就會長得愈好。」小天使聽話地將那顆小牙往上丟高，還大聲嚷嚷：「再見，我的小牙！」心裡卻有點難受，擔心著小牙會去哪兒？他會找到新地方嗎？

咚！小牙從空中落下，沿著小路滾動。一個賭徒見了，以為是骰子，連忙追上去；另一個財迷走來，以為是珍珠，趕緊搶上前。兩個人互不相讓，扭打起來。

小牙樂了：「嘻！有人爭著要我，看來我還挺有用呢！」小牙興沖沖地繼續向前滾動。

一隻松鼠攔住了它，以為是松仁，捧起它鑽進樹叢。小牙很喜歡松鼠的大尾巴，不料，松鼠嗅了嗅，就丟下它跑了。

一隻公雞走了過來。小牙很喜歡公雞的漂亮羽毛，公雞卻衝上來低頭就啄，發覺不是玉米，就紅著臉走了。

一隻螞蟻聞到小牙沾上的糖味，找來許多同伴將小牙扛回家。小牙就像坐在轎上，很舒服。可是，螞蟻們終於發現它不是糖，一個個都離開了。

一頭黑熊跑了過來，小牙害怕被黑熊一口吞下，躲在角落直發抖。黑熊見到他，興奮地低吼起來：「嘿，我的新襯衫正缺一個鈕扣呢！」黑熊將小牙嵌在自己的新襯衫上，小牙非常舒服，對黑熊非常感激。可是，新襯衫太小，緊緊繃在黑熊身上，黑熊肚子一鼓，被當作鈕扣的小牙彈飛出去，摔得渾身是土，滿心歡喜又沒影了。

一隻大鳥飛來，叼起了這顆命運多變的小牙。小牙提心吊膽跟著大鳥上了天空，偷偷往下一看：「哇！不得了，馬路和房子都變小了。我要是能學會飛，那就大出風頭了！」

（待續）

天使

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