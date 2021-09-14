去年的九月十九日是悲慘的一天。那一天有個人過世了，那個人並不只是一個普通人，她是最高法院大法官 魯絲·貝德·金斯柏 （Ruth Bader Ginsburg）。

那一天，我很傷心，因為魯絲·貝德·金斯柏是我的偶像之一。她是一個很努力的人、一個為了女性平權而努力的人、一個讓所有人都為之敬佩的人。

金斯柏年輕的時候，由於受到性別歧視，她面臨過許多挑戰，但是她不怕艱難，並努力地為其他跟她一樣受到不平等對待的女性發聲。

她原來是最高法院的助理法官，後來她成為最高法院九位大法官之一，也是在珊卓拉·戴·歐康納（Sandra Day O'Connor）之後、第二位在美國 最高法院任職的女性。

金斯柏曾說過：「我媽媽告訴我要當個小姐。對她來說，這意味著要成為自己的人，要獨立。」我非常尊敬並擁戴她！

我也是一個女生，所以她說的話很令我感動。

金斯柏因為癌症而過世，但是她盡了最大的努力，來維護女性平權不會消逝。

我想要跟她一樣，努力且永遠不放棄我的夢想，延續金斯柏為我們開通的平權大道，繼續堅持與捍衛女性的平等權益。

雖然有時生活不會像我們想像的那樣美好，但是金斯柏改變了這個世界，在她有生之年付出了很多努力。

我相信金斯柏在天上一定會很開心，因為見到很多人追尋她的腳步，繼續致力於她未完成的夢想，創造出一個美麗、獨立、平等的新世界。