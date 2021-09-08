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Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

快樂的牧羊犬

淑文（加拿大）

溫暖的陽光，照在拉奇柔軟的被窩裡，他伸伸懶腰，起身來到廚房。女主人已經幫他準備了一根香噴噴的大骨頭。吃完早餐，拉奇懶洋洋地又回到了院子一角的小木屋裡。

不久，男主人也吃過早餐，準備出門散步。一聽到開門的聲音，拉奇趕緊迎上前去。每天的早上和傍晚時間，男、女主人都會帶著拉奇到河邊走走，這是一天當中，拉奇最開心的時刻。

男、女主人是對慈祥的老夫婦，雖然夫婦倆都把拉奇當成一家人，為他準備美味的食物，帶他去散步，但缺少玩伴的拉奇，總覺得生活太無趣。

這天，男主人要到鎮上買工具，決定帶著拉奇一起去兜風。和煦的陽光下，拉奇開心地探出頭迎著微風……突然間，一個顛簸，拉奇竟彈出車外，跌落山崖。原來是男主人不小心撞上一塊大石頭，車子受撞擊傾覆。短暫昏迷的男主人被人發現後送醫，幸好只是輕微擦傷，但拉奇從此遍尋不著。

事發時，拉奇順著草地一路往下滾。這是從沒經歷過的體驗，拉奇一點也不害怕，反而興奮極了。不久來到了一片草原，看到眼前一群綿羊在吃草，遠處有一隻大狗繞著羊群守著。終於可以有玩伴了，拉奇三步併兩步跑向前，請大狗教他牧羊。大狗辛苦的工作有了幫手，自然也很開心。這真是快樂的一天，拉奇跟著大狗學會了牧羊。

傍晚，拉奇跟大狗一起將羊群趕回牧場。第二天一早，天才剛亮，拉奇就興沖沖地準備帶羊群去吃草。聽到「咩─咩─」的羊叫聲，牧場主人出門察看，「這不是我們牧場的狗啊！」不久，大狗也過來一起趕羊。看到這隻陌生的狗兒跟自家的狗合作無間，牧場主人樂得為他們加餐。拉奇的工作得到牧場主人的肯定，心裡開心極了，決定要更努力工作。

晚餐後，拉奇和大狗陪著牧場主人看電視。「喔！原來你是拉奇。」看到電視裡播出老夫婦尋狗的報導，牧場主人趕緊和老夫婦連繫，答應明天送拉奇回家。雖然可以回到主人身邊是件開心的事，但拉奇也捨不得大狗和羊群。

回到了自己熟悉的小木屋裡，日子依舊溫馨平靜，但拉奇從此開心不起，真懷念草原上奔跑牧羊的日子啊！看著拉奇總默默望向遠方的身影，老夫婦和牧場主人商量，決定每個周末帶拉奇到牧場住兩天。

藍天白雲，羊群在草原上悠閒地吃著青草。拉奇和大狗繞著羊群四下巡邏，看到偶爾一、兩隻小羊落單，拉奇就立即把他趕回羊群中。

黃昏將近，羊兒們也都吃飽，大狗在前面領隊，拉奇壓陣，將羊群安全帶回羊圈。

奔跑在草原上的拉奇，享受著工作的樂趣和成就感，他是一隻恪敬職守，快樂的牧羊犬。

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