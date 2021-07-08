《鞋匠和他的靴子》系列之二／靴屋

戰爭結束了，侵略者滾蛋了。司令員滿面笑容，將獎狀和獎章頒給了年輕的鞋匠，並提拔他升任軍官。鞋匠歡喜地撫摸著獎狀和獎章，對司令員說：「我樂意做一個鞋匠，鄉親們等著我回去替他們做鞋呢！」

鞋匠扛著剩下的那隻紅靴踏上歸途，經過沼澤地時，他決心找到另一隻紅靴。為自己做的第一雙草鞋、第一雙布鞋、第一雙棉鞋和第一雙皮鞋，都好好地收藏著。為自己做的第一雙靴子，也是這次戰爭的紀念品，怎能缺掉一隻呢？

鞋匠找了很久，沼澤地裡望不到一星半點的紅色。親愛的紅靴，你究竟在哪？你沒聽到主人的呼喚嗎？

一隻蹦蹦跳跳的兔子過來了，問鞋匠兜兜轉轉地尋找什麼？鞋匠指了指肩上的紅靴：「我在找另一隻。」兔子點點頭，去請來沼澤地的居民們，一起幫鞋匠找紅靴。

沼澤地有哪些居民呢？鞋匠以為只有青蛙、鴨子和大雁。據兔子介紹，還有天上飛的蜻蜓、天鵝和禿鷹，地上爬的青蛇、田鼠和浣熊，水裡游的烏龜、水獺和鱷魚。

沼澤地的居民都趕來了，團團圍住鞋匠。大夥兒見了他肩上的紅靴，都覺得新奇，沒見過這東西，這東西究竟做什麼用？能吃嗎？

鞋匠很失落，但見到天鵝站在眼前，就有了一絲希望：「你飛得高，請多飛幾圈，一定能發現我的紅靴。」天鵝展翅飛上藍天，過了一會兒飛回來了，他沒有搜尋到紅靴，卻帶來一個好消息：「我遇到了禿鷹，他眼力好，我讓他在高空認清楚了你肩上的紅靴，相信他會找到。」

一會兒功夫，禿鷹從天而降，他沙啞地說：「我找到了，但不是紅色的，塗滿了泥巴，裡面有一隻漁貓在睡覺。」

鞋匠聽了很興奮，忙請禿鷹帶路。一大群動物跟著，浩浩蕩蕩到了目的地。果然有一隻靴子斜躺在泥潭裡，日曬雨淋，那紅色早就褪去了。靴裡睡著一隻貓，他醒了，警惕地瞪著眼，抖了抖嘴邊的鬍鬚，嘶嘶地說：「這裡是我的家，你們來幹什麼？」

漁貓，也稱釣魚 貓，水性很好，愛鑽到水裡抓魚吃。眼前這隻漁貓的運氣真好，竟將鞋匠的靴子變成了他的屋子！鞋匠對著漁貓直笑，在和平日子裡的這一刻，他有了新主意。

於是，鞋匠把肩上的靴子送給了兔子，又給漁貓的靴屋開了窗和門，加了三角形的屋頂。

（系列完）