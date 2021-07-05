親愛的Minnoli，

你好！我的名字叫Ethan，來自於俄勒岡州 的一名高中生。對你來說，我是一個陌生人，而對我來說，你不是陌生人。我的中文老師給我講起你媽媽的故事，同時她分享了去年四月十五日在紐約時報 上，關於你媽媽因為救治新冠病毒的病人，不幸感染上病毒而離開你的故事。

媽媽離開你已經一年多了，你現在過得還好嗎？是否還在為媽媽獨自一人去世、身邊沒有一個親人而難過呢？你的父親還好嗎？他對沒有去見你媽媽最後一面的決定，有沒有後悔？我覺得他當時的決定是對的，只有這樣，他才可以保持健康來照顧你。要不然的話，你就可能成為孤兒。

如果你想念媽媽，我建議你可以多看看你和媽媽寫的短信。Minnoli，你還記得你寫給媽媽的這封短信嗎？

「早上好，媽媽！又是新的一天！我還在祈禱你可以安全回家。我需要你，媽媽。你是唯一了解我或嘗試了解我的人。沒有你，我活不下去，我們不能沒有你。我相信你一定可以戰勝病毒。你是一個厲害的媽媽。你難以想像，我有多麼愛你。」

我能體會你當時寫這封短信時的心境，思念媽媽，盼望她能平安回到你身邊。當第二天，媽媽給你回覆的僅僅只有幾個字：「愛你」「媽媽會回來」。

這些短信是我從紐約時報上看到的，從這簡短的幾個字中，我可以體會到當時你媽媽是多麼虛弱，這寥寥幾個字，也許用盡了她所有的力氣。她同樣是多麼愛你，而又多麼想回到你身邊。雖然媽媽最終沒實現她的承諾，沒能回來……我想，在你讀這些短信的時候，就會感覺到媽媽還在你身邊，她從來沒有離開過。

你最近學習的怎樣？還想當醫生嗎？在沒有媽媽的日子裡，如果遇到困難，你要學會堅強面對。最後，我覺得你是幸運的，你有一個偉大的媽媽，在新冠病毒吞噬紐約城市的時候，她幫助了許多病人。聽說你的媽媽是一個很有愛心的人，她的故事也影響很多人，你應該為你有一個好媽媽而驕傲！

一個未曾謀面的朋友：青才