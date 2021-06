「盡多少本分,就得多少本事」,這句話的意思是,做任何事情,你都要努力做,才會有進步。例如打球、寫作、畫圖或做點心,認真練習,就會做得越來越好。如果你有付出努力實踐,就會達到目標。

我要跟大家講兩個故事。首先,這個故事是關於許多人崇拜的籃球員─麥可喬丹 。喬丹有句名言:「I’ve always believed that if you put in the work, the results will come」,「我永遠相信只要你努力付出,一定會有結果的」。喬丹以職業道德著稱,他總是第一個練球,最後一個離開。當他第一次加入NBA 時,他的跳投並不出色,因此,他每天投籃數百次來改善,直到接近百分之百命中為止。喬丹努力鍛鍊,將弱點轉變為力量,他沒有光依靠天賦,而是經過不斷練習,成為NBA史上最有實力的球員。

第二個故事是我自己的經驗。我開始學彈琴時,一直彈不好,就算是很簡單的曲子,也彈不好。因此我每天練習,每首歌都彈很多遍。現在,我不但可以彈比較難的曲子,還會獲得他人的稱讚。

這些故事告訴我們,天下沒有成功的捷徑,只有經過不斷的努力。這就是「盡多少本分,就得多少本事」的意思,只要努力,就能成功。