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盡多少本分，就得多少本事

劉文瑜 （紐約，慈濟人文學校）

「盡多少本分，就得多少本事」，這句話的意思是，做任何事情，你都要努力做，才會有進步。例如打球、寫作、畫圖或做點心，認真練習，就會做得越來越好。如果你有付出努力實踐，就會達到目標。

我要跟大家講兩個故事。首先，這個故事是關於許多人崇拜的籃球員─麥可喬丹。喬丹有句名言：「I’ve always believed that if you put in the work, the results will come」，「我永遠相信只要你努力付出，一定會有結果的」。喬丹以職業道德著稱，他總是第一個練球，最後一個離開。當他第一次加入NBA時，他的跳投並不出色，因此，他每天投籃數百次來改善，直到接近百分之百命中為止。喬丹努力鍛鍊，將弱點轉變為力量，他沒有光依靠天賦，而是經過不斷練習，成為NBA史上最有實力的球員。

第二個故事是我自己的經驗。我開始學彈琴時，一直彈不好，就算是很簡單的曲子，也彈不好。因此我每天練習，每首歌都彈很多遍。現在，我不但可以彈比較難的曲子，還會獲得他人的稱讚。

這些故事告訴我們，天下沒有成功的捷徑，只有經過不斷的努力。這就是「盡多少本分，就得多少本事」的意思，只要努力，就能成功。

喬丹 NBA

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