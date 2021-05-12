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娜娜的期盼

吳輝（紐約）

這個星期，娜娜有點心神不定。

春天來了，積雪消融，大地回暖，還下了幾場透透的春雨，不知名的野花綻放，紫色、白色、黃色……可是，為什麼住在後院大樹上的松鼠一家幾天都沒有露面？

即便是寒冬，娜娜也常常看到牠們，或在樹上蹦蹦跳跳，或在地面東聞西嗅，一旦找到什麼食物，比如一個橡子、一顆乾果，牠們就用前爪捧著往嘴裡塞，蹲坐在地面或樹杈上，露出雪白的肚皮，腮幫子快速地蠕動，模樣滑稽，呆萌呆萌，娜娜最喜歡觀察牠們。

可是啊，幾天看不見牠們的身影，娜娜擔心起來：牠們是不是病了？是不是被大風颳到地下？娜娜還特地在院子裡到處查看，這棵大樹下？沒有。那棵大樹下？沒有。抬頭看，也看不見，小松鼠不會讓你知道牠的家在哪裡，每次娜娜用視線追蹤牠們的身影，都只能看到牠們從一棵樹跳到另一棵樹，跳著跳著，娜娜仰著的脖子也痠了，終於跟丟牠們的蹤影。

娜娜問爸爸，小松鼠去了哪裡呢？是不是怪我沒有餵牠們？是不是遇到危險？我們會不會從此沒有小松鼠了？

爸爸說，你不餵牠們是對的，野生動物不需要人類幫助尋找食物，順應自然，是保持生態平衡的基本做法。如果我們真的熱愛小動物，就不可以餵飼牠們。去年氣候異常，颶風多、雨水多，堅果歉收，所以小松鼠不能繁殖太多，牠們有可能要跑得更遠去找食物，也有可能是大風毀壞了牠們的家，正忙著修理。

爸爸常常告訴娜娜，首先，小動物很容易通過人類的雙手感染疾病，沐浴露、殺蚊劑等等日常的化學用品，都會對牠們造成傷害。第二，如果用不當的食物餵牠們，會導致牠們生病。人類的食物經常受到農藥、添加劑等的污染，餅乾、麵包裡面的糖分會令牠們上癮，也會使牠們的消化系統出現問題。第三，餵食還會導致牠們對人類產生依賴，改變牠們的自然行為，削弱生存能力。人類的友好接觸會讓牠們放鬆警惕，導致牠們更容易被攻擊，畢竟不是所有人類都那麼友善。

娜娜牢牢記住這三點，不讓自己做出傷害小動物的舉動。人類太自我中心了，天天在溫暖的家裡享受著現代文明，電氣呀，美食呀，哪曾想會對大自然造成什麼不好的影響。她會耐心等待小松鼠再次出現，只要保育好環境，小松鼠會回來的。雖然很多人都愛小動物，可是，必須反省人類的行為對大自然造成的影響啊。

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