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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

難忘的旅遊

曾家晞（紐約，人力中心中文學校）

前年夏天，我們去了緬因州的巴爾小鎮港旅遊。

那天風和日麗，我們一下車就看見很大、很美的噴水池，趕緊擺姿勢拍照留念。聽說這噴泉很奇特，可以完成人的心願，所以我們也許了願，希望夢想成真！環顧四周，發現這裡就是自然的海岸線，港口上停泊著很多小船。海水清澈、藍天碧水，風景真美啊！

我和哥哥趕緊跑到沙灘上戲水，撿起漂亮的石頭嬉戲，玩到渾身都濕透了，還不夠盡興。

我們在大街上遊覽、拍照。這裡雖然是小鎮，但是很多美麗的建築，藝術氣息濃厚，所以我們拍了很多照片。沿著彎彎曲曲的街道往前走，我們被酒吧的各種美食吸引。我們邊走邊享受美食，特別是這裡的龍蝦，味道太好了，我從沒吃過這麼好吃的龍蝦呢！

吃飽了，我們繼續在小巷流連，到禮品店買了很多小禮物，十分可愛，想不買都不行。

海面如鏡、海景如畫，如此迷人的地方，回想起來，真是難忘的旅遊！

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

中國旅遊，我們去了北京，也看到了美麗的天安門廣場。

天安門廣場是中國北京的著名景點，坐落在北京市中心，面積有四十四萬平方米。廣場外面有人民英雄紀念碑、人民大會堂、中國國家博物館和毛主席紀念堂。這些建築都很漂亮，也很有意義。

我最喜歡的是中國國家博物館，它在天安門廣場的東邊，總面積有二十萬平方米。裡面收藏了上百件珍貴的展覽品，有四十八個展廳。這裡的每件展品都有動人的故事，令人震撼又印象深刻。

那次的中國旅遊我學到很多東西，是一次收獲滿滿、令我難忘的旅行。

中國 北京 天安門

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