愚公是一個九十歲的老公公，住在兩座大山後面，天天進出都要走好長的山路。於是，愚公下定決心鏟除這兩座大山。他帶著兒子和孫子天天搬石頭和挖土。

愚公的鄰居叫智叟，知道愚公要鏟山，就對愚公說：「你真是太笨了，你這麼老了，怎能鏟掉這兩座山呢？」愚公回答：「我是老了，但我死了以後還有子子孫孫不斷地鏟，而山是不會長高的，怎會鏟不掉呢？」

《愚公移山》讓我學到，有決心就能把事做好。

JK羅琳是知名小說 《哈利波特 》的作者。她寫了《哈利波特》的第一本書後，沒人想幫她出版，終於有一家公司要幫她出書，但是他們卻不想讓大家知道這是一個女人寫的書，於是叫她改名字。大家都以為這本書不會賺錢的，也瞧不起她是個女人，如今她已經是個很有錢的人。她完成了自己的夢想，成為一位很成功的作家。

就像愚公移山的故事，沒有什麼是不可能的，只要堅持和努力，什麼事都可以完成。

吳思堅（紐約 ，鳴遠中文學校）

《愚公移山》這個故事告訴我們，不怕困難、堅持不懈，定能實現目標。

愚公每天帶領兒孫上山挖土、搬石頭，他們不怕辛苦和困難，堅持挖山，期望有天把房子前面的山鏟掉，出入就方便了。

這個故事讓我學到，做事要有耐心和信心，不怕困難就會成功。我剛學中文時覺得很難，我不會聽、不會說也不會寫，一度想放棄。但媽媽每天都用心教我讀寫中文，我堅持練習了一年，我慢慢地進步，還堅持去中文學校學中文，到現在，我已經會很多中文了。

我還記得我從小一開始學小提琴，那時也覺得小提琴很難、手指會很痛。因為辛苦，也想放棄，但媽媽說，只要每天堅持練習，過一段時間，手指就不痛了，也不覺得累了。現在，拉小提琴變成我的興趣，我也打算繼續學下去，期盼有天能成為小提琴家。

我們做每件事都要像愚公一樣不怕苦、不怕累，付出時間、堅持下去，就能有好的結果。