我有一個活潑的弟弟，大家都很喜歡他，總是寵著他。

弟弟是在我七歲時出生的，他今年已經四歲了。他的皮膚又嫩又白，跟媽媽一樣；他的眼睛小小的，笑起來像一條線，非常可愛，我很喜歡看他笑。有時候他會哭，我只好想辦法哄他。

弟弟很喜歡玩玩具車，媽媽買了很多玩具車給他，他每天都把所有的玩具車拿出來玩。我的弟弟很喜歡吃巧克力和糖果，我經常在放學的時候買一些零嘴帶回家給他吃。

我去上學的時候，奶奶就在家裡教他讀中文。他不但會把整篇三字經背出來，還會寫一些簡單的中文字。

大家都稱讚他是聰明的孩子。這就是我的弟弟，我愛我的弟弟。

潘清柔（紐約 ，人力中心中文學校）

我的姊姊叫潘文迪，她的個子瘦瘦高高，眼睛大大的，有一頭烏黑的長髮。我覺得她非常漂亮。

姊姊出生在紐約，從小喜歡游泳 和打功夫，還獲得許多大大小小的獎牌。另外，她還喜歡唱歌、畫畫和烘焙，一有空就會自己動手做麵包和蛋糕，味道好極了，我們都很喜歡吃。

姊姊還會作馬卡龍，但不是很成功，所以她最近正不斷地研究如何把馬卡龍做得更可口。我相信她有朝一日一定能做出美味的馬卡龍給大家品嘗。

姊姊從小就喜歡讀中文，所以在她很小的時候，她就已經開始上中文學校。去年六月，剛好是她小學六年級中文課程畢業。在疫情 爆發之前，她每個星期六都在中文學校做義工。

當我做中文作業的時候，她經常幫助我，糾正我的錯誤。我也要像姊姊一樣學好中文，幫助更多需要幫助的人。我愛我的姊姊。