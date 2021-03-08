真難想像，我們居家避疫 已經一年了。記得去年三月，舊金山市府的居家避疫令一出來，爸爸媽媽第一時間就衝出去採購物品。

他們到了華人超市 ，發現裡頭已人滿為患。爸爸迅速調頭，改去附近一家老外的小超市，卻發現那裡也已擠得水洩不通。爸爸媽媽再衝向最大的Safeway。等他們載著大包小包回到家，媽媽說那採購的經歷如上戰場，超市裡大家都是連走帶跑，每個人的推車上都滿滿的。現在回想那一刻，才覺得真是危險。因為當時還沒有人人戴口罩，那麼多人該有多大的傳播風險啊！

居家避疫開始，學校很快也改成上網課，沒有了夥伴們在身邊嘰嘰喳喳的熱鬧，也沒有了課間小跑步換教室的匆忙，房間裡靜靜的，只有我一個人，但我很喜歡這種安靜，讓人專心，很適合讀書。爸爸也開始在家裡進行網上教學，以往爸爸從下午去學校後，通常晚上九點才回家，飯桌上總缺了他。現在卻因為疫情 ，我們可以一起吃飯，享受天倫之樂，我們都特別感恩。

居家避疫，沒有了體育課，運動量少了，媽媽就拉著我和她一起在後院鍛鍊。爸爸因為花粉過敏，所以喜歡在家裡鍛鍊，但媽媽喜歡在戶外。媽媽跟我說，在戶外鍛鍊會有很多驚喜，我擋不住誘惑，也去找驚喜。一天一天過去，我發現真的有很多驚喜：原來後院的空氣是如此清新；原來草地上的灑水器噴出水花時，空氣中會充滿香草的味道；原來後院會有那麼多鳥鳴，很悅耳動聽；後院茶几上有個青花瓷碗，爸爸在裡面注滿了水，裡面有一條玉雕的魚，我發現等我們回房間，鳥兒們竟會飛到魚背上，使勁撲打碗裡的水，給自己洗澡，媽媽還在房間遠遠錄下小鳥兒出浴的視頻呢!

沒想到，疫情把我們關在家，卻也讓我們重拾了很多被忽視的歡樂！