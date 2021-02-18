好多人一聽見冬天，就會想到好冷、下雪、穿很厚的衣服。我們這裡的冬天有點不一樣，很特別。

我們住在舊金山灣區 ，這裡的冬天沒有雪，天氣也不冷，有人只穿件T恤就可以出去散步。山還是綠的，不少樹上的綠葉子還在，草坪也是綠的，還有五顏六色的花，風景很美。有時候會有灰濛濛的烏雲，然後下大雨，下完雨，天空會有美麗的彩虹。

灣區的冬天，有好多動物忙個不停。有松鼠在樹上爬來爬去，好奇地看人；有烏鴉在地上跳來跳去，到處找吃的；有小鳥在天上飛來飛去，快樂地唱歌；有貓狗跟人們在草地上玩耍；有鹿和火雞在山上跑來跑去，享受生活。這是我們的冬天。

以前灣區的冬天，經常有人在散步、遛狗，享受新鮮空氣和風景。小孩會在草地打球，大人們聚在一塊聊天；房子掛著絢麗的彩燈，晚上家門前亮亮的。但是，我們今年的冬天，有點不一樣了。

因為今年出現了新冠病毒，全世界已有超過一億人染病、超過兩百萬人喪命。政府命令我們大多數時間要待在家裡，學生在家上課，父母在家工作，盡量不出門。風景多好也不出去，避免傳播病毒。

我們需要出去的時候，大家都戴著口罩，每個人與其他人至少要保持六英尺的距離；好多商店都關著門，人很少。這是我們現在的冬天。

雖然我們不能出去享受今年的冬天，但是它還是獨特的、美麗的，這就是我們灣區的冬天。