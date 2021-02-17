《會捕魚的獅子》系列之一／獅子的怪念頭

狐狸總是提心吊膽，生怕哪一天被獅子吃了。

這一天，趁獅子吃得東倒西歪，躺在草地上，狐狸大著膽子上前搭訕：「您不覺得我們吃肉的，活得不如吃草的嗎？我追兔子老是上氣不接下氣，馬只要低下頭就能吃到草。更氣不過的是，您和我都只能活過十年，馬能活三十年！」

獅子用一種恍恍惚惚的眼神望著天空，狐狸堅持說下去：「我沒有騙您，吃素的都是好命，駱駝能活四十年，河馬能活五十年，大象能活七十年！」

獅子一邊聽，一邊睡著了，迷迷糊糊做了一個夢。他夢見自己在大草原上大口大口吃草，青草散發著清香，吃在嘴裡軟軟的、涼涼的，有著淡淡的甜味。

獅子一覺醒來，對狐狸說：「你提醒了我，從今以後，我不再吃肉了！」狐狸說：「您不吃肉，肚子不餓嗎？」獅子聳起一頭鬃毛，大聲回答：「我吃肉吃膩了，從今以後，我吃草！」

吃葷的獅子從此要吃素，狐狸將這消息傳開了！馬呀、牛呀、羊呀、鹿呀，一個個樂壞了，從此見了獅子不用東奔西逃。他們從四面八方趕來，爭著告訴獅子哪塊草地的草最嫩，甚至樂意帶著他一起去吃草。狐狸在一旁暗笑：「這全是我的功勞，你們可得謝謝我！」

獅子接受了馬的邀請，因為馬也有長長的鬃毛。他倆長鬃飛揚，四蹄如飛直奔草地。馬吃草時，嘴巴一張一合，眼睛一開一閉。獅子學著先咬住草莖，再撕開草梗，然後咀嚼。可是，馬的牙齒很平，容易將草磨碎，而獅子的牙齒尖銳，很難將草磨碎。更要命的是，獅子吃草一點不享受，澀澀的很難咽下去。

獅子心想牛吃的草或許容易吞下，就去了牛的草地。果然，牛吃草很痛快，伸出舌頭一卷，就將一大把青草卷進嘴裡，又伸出舌頭一卷，又是一大把草卷進嘴裡，像是不用咀嚼就咽下去了。明明是一樣的草，牛怎麼吃得比馬快呢？獅子試著學，可是吃得越快，肚子越不舒服。

更奇怪的是，牛的嘴裡明明是空空的，不知怎麼會鼓起來，變出滿滿一嘴的草。獅子問牛：「你嘴裡的草是從哪兒變出來的？」牛說：「這草是從胃裡回到嘴裡的。」

原來牛有四個胃，卷進嘴裡的草不用細嚼，吞入第一個胃，再進入第二個胃。休息時，吞下去的草會回到嘴裡，再細嚼，然後咽入第三、第四個胃。

獅子聽得呆了，多麼奇妙的反覆消化，獅子羨慕極了！

（待續）