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我的夢想

金文林（紐約，SWAN雙文教育系統）

我有一個夢想：每個人都可以平等地生活在一起，所有的一切都是公平的，沒有人會無緣無故審判他人。

為了實現這個夢想，我覺得大家都要認真參與。在我的夢想中，我們面臨與當前環境相關的相同問題，並應即早提出應對氣候變化的解決方案。我希望人們不再污染空氣和水，從而可以幫助即將滅絕的物種。我想生活在一個人們和平相處的世界中，沒有戰爭，也沒有理由害怕任何事情。可悲的是，我知道這不是每個人都想要的，但我至少希望擁有一個幾乎像這樣的世界。

我還有一個夢想：我要成為一個負責專利的律師。為此，我必須努力工作，以便有一天能夢想成真。我想上一所特殊高中和一所長春藤名校，因為它們將幫助我實現夢想。相信有一天，我的這些夢想都會實現！

雷麗瑾（紐約，SWAN雙文教育系統）

我有一個夢想─我想當一位傑出的建築師。建築師會設計各式各樣的建築物，我覺得會很好玩。

我想當建築師，因為我很喜歡設計。我覺得設計與建築一間溫馨的家會更好玩。我所設計建築的家會很大、很漂亮，而且很便宜！家裡會有很多空間。

我想當建築師，因為我很喜歡畫畫。我喜歡畫房子、橋梁、樹、人等等，也喜歡在我畫的服裝上灑亮粉，所以我設計建築的成品會很漂亮。

如果我想當建築師，我需要不停地努力！我要上大學，主修建築，拿到學位。當我完成學位、取得證照，我就是一位建築師了。

希望我能成為一位傑出的建築師，希望我的夢想會實現！

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