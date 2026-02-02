不是痛才有效 輕壓腳底可緩解症狀 台衛福部啟動「足療癒」人才培訓

我的頻道

記者林琮恩／台北即時報導
「足療癒」是透過按壓足部特定部位，刺激反射與神經系統，改善相對應的身體器官系統功能的非侵入性保健方式，有助減輕不適，提升生活品質，與腳底按摩不同，不是「按到很痛才有效」。圖為腳底按摩示意圖。（本報資料照片）
「足療癒」是透過按壓足部特定部位，刺激反射與神經系統，改善相對應的身體器官系統功能的非侵入性保健方式，有助減輕不適，提升生活品質。

衛福部照護司司長蔡淑鳳說，足療與腳底按摩不同，不是「按到很痛才有效」，而是輕壓腳底對應部位，就能改善身體功能，國際上許多國家已有足療師認證制度，台灣還在起步階段，衛福部已啟動師資培養，今年將開始系統性培育人才。

衛福部近期舉辦「2026台英全人足療癒研討會」。蔡淑鳳說，英國足療癒專家分享，該國近7千名獲認證的足療師，5成為護理人員，台灣目前尚無足療師認證制度，但呼應總統府健康台灣政策，預防保健、健康促進為提升民眾健康重要一環，衛福部正透過國際交流，希望建立標準，近年與國內醫院及民間團體合作培養師資，訂定課程標準、服務模式，今年將系統性培養人才，開始提供服務。

「足療癒不是腳底按摩。」蔡淑鳳說，民眾多認為「不會痛就沒效」，腳底按摩過程中多採大力按壓方式，目的是讓腳底肌肉放鬆，足療癒作法不同，只要以拇指、食指，用極輕力量按壓腳底對應腦神經、中樞神經、呼吸系統、腸胃道等部位區塊，促進神經傳導，「腳就像身體的鏡子」，腳部神經訊息傳導回到大腦，可減輕炎症，及壓力情緒等造成的身體傷害。

足療癒無需使用任何藥物即可獲得放鬆效果，可減輕各類不適症狀。蔡淑鳳指出，足療癒屬於「緩釋健康法」，藉由反射對應區的神經傳導，重新調節交感、副交感神經，身體荷爾蒙不平衡的情況，也能連帶調整，改善外部環境造成的頭痛、腸胃不適等症狀，可避免長時間交感神經、荷爾蒙失調，導致的身體疾病，是健康促進及預防醫學作法，可幫助身體提升免疫力及自癒能力。

除英國專家外，衛福部日前曾邀丹麥專家來台分享，該國人口近600萬，約有12個私人保險，已給付足部反射健康法，且早在2004年開始有法規認證，目前約有2千名足部反射健康人員領有認證，專業培訓約需18個月，包括300小時生理學、解剖學、病理學及逾300小時足部反射健康相關理論實務、營養學、心理學與溝通技巧等知識，均須經過筆試與技能考試認證。

