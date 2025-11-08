金門醫院驚傳打錯疫苗 1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

金門一對年輕夫妻帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒。（記者蔡家蓁／攝影）

太離譜！ 金門一對年輕夫妻7日帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗 第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間盤點時才發現異常，緊急致電通知家屬，讓全家又驚又怒，氣得寶寶的爺爺在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」

孩子的爺爺黃先生表示，7日晚接獲院方來電，得知孫子打錯疫苗，全家人當場傻眼又氣憤不已，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，整晚緊盯狀況，好在目前沒有出現不良反應。

黃先生說，原本醫師建議8日再帶健保 卡回院預約接種流感第二劑，但家人已嚇壞，當下就拒絕，並考慮之後改回台灣施打。他轉述，朋友聽了也說，「他們以前也遇過打錯疫苗，孩子出現嗜睡、全身無力的情況，後來送回台灣治療一陣子才恢復，真是太可怕了。」

事件曝光後，引起網友群情激憤，留言痛批「沒讓家長確認疫苗外盒就施打，太離譜了！」「這種錯誤不可原諒，幸好寶寶沒事！」「太扯了，真是低級的錯誤祈願愛孫平安沒事」。