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糖尿病迷思多 醫：施打胰島素不傷腎

記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會響應2024世界糖尿病日。（記者郭韋綺／攝影）
台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會響應2024世界糖尿病日。（記者郭韋綺／攝影）

為了擺脫糖尿病迷思，台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會響應2024世界糖尿病日，29日頒獎表揚典範糖友及家屬，同時呼籲及早施打胰島素控制高血糖，並強調延遲注射胰島素反而使糖尿病失控，提早陷入洗腎風險。

糖尿病是台人第五大死因，平均每10人就有1人罹患糖尿病，但仍有不少人對糖尿病及治療方式有所誤解，其實只要好好控制，長壽非奢望。

29日傑出得獎者許廣進，年輕時擔任外務員工作，一熱就喝涼水、冬瓜茶、綠豆湯等甜湯沒少喝，36歲因為一個月內體重從70公斤降至58公斤，就醫才知罹患第二型糖尿病，從此開始施打胰島素，迄今打了41年，他形容自己打胰島素就像拿筷子吃飯一樣，再自然也不過。

許廣進今年77歲，不僅血糖穩定，象徵腎功能的腎絲球過濾率不降反升，打破坊間打胰島素會洗腎的迷思，從確診起，遵循醫師教導打胰島素，也搭配平日持續運動、打太極，保持健康，繼續從事各項喜愛的活動。

來自土耳其、愛上台灣的專業自行車手徐甘舒，13歲確診第一型糖尿病，就開始打胰島素，她曾經有長達18年的時間不願讓外人知道病情，直到去年受國際糖友組成職業自行車隊的啟發，現在不僅勇敢公開自己的病情，還經常透過社交媒體和公開活動，站出來鼓勵病友積極運動病融入健康生活。

身為第一型糖尿病友的她，使用胰島素搭配即時血糖監測，騎上自行車、上山下海，遍訪台灣美景，用行動向大眾證明，糖尿病沒有限制她對運動和生活的熱情。

台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，胰島素事治療糖尿病的最重要的藥物之一，國人擔心胰島素打了就無法脫離，誤以為打胰島素等於疾病很嚴重、打胰島素回導致洗腎等錯誤觀念，不僅讓國內糖友胰島素施打率約12%，遠低於國外動輒25%以上。

李洮俊強調，糖尿病只要好好控制，平均餘命可與常人無異，在台灣罹患糖尿病超過50年的民眾不在少數，活過100歲的也不是沒有，在這屆有多名勇敢面對糖尿病超過40年的糖友獲獎，人數多到足以組成千歲團。

李洮俊表示，台灣明年將邁入超高齡社會，每5人就有1超過65歲，高齡長壽將成為糖尿病照護的重點，需要仰賴基層診所與居家醫療照護的結合，予以病人為中心的高效能全能照護。

台灣基層糖廟併協會常務理事陳宏麟表示，患者高齡、病齡長期、疾病共病將是糖尿病的常態，在多樣共病的狀況下，病人照護更複雜，不再只是單純的驗血糖、開藥與吃藥模式，糖尿病患者需要的不只是照護糖尿病疾病本身，而是以糖尿病控制為中心的全人照護，積極介入，風險管理，協助病人了解病找到最適合的生活模式。

在此情況下，凸顯基層糖尿病照護的重要性，陳宏麟說，糖尿病患者不再只是單純來看病拿藥，而是從生活習慣、心理支持，甚至家庭支持系統，還有適時的上下轉診、橫向連結，基層診所就向是以病人為中心的一個虛擬醫療之家，而基層醫師就是患者的健康管家。

除了滿足醫療需求，去汙名化對於糖尿病照護也非常重要，陳宏麟解釋，糖尿病其實就是血糖過高的一個疾病，但因為疾病遭到汙名化，部分國人不僅罹患糖尿病會不好意思講，甚至有人打胰島素還要躲起來，世界糖尿病日也試圖透過每個獎項，讓民眾更加清楚了解糖尿病，翻轉糖尿病刻板印象。

77歲許廣進注射胰島素逾40年，健康有活力。（記者郭韋綺／攝影）
77歲許廣進注射胰島素逾40年，健康有活力。（記者郭韋綺／攝影）
自行車好手徐甘舒打胰島素近20年，仍活躍於各大自行車競賽。（記者郭韋綺／攝影）
自行車好手徐甘舒打胰島素近20年，仍活躍於各大自行車競賽。（記者郭韋綺／攝影）

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