推動中醫納加拿大健保體系 公會訪台汲取經驗

加拿大卑詩省中醫師公會28日起展開一星期訪台行程，前往中華中醫針灸醫學會交流，雙方討論中醫如何納入國家健保體系等問題。 （卑詩省中醫師公會提供）

台灣中醫蓬勃發展、享譽世界，加拿大 卑詩省中醫師公會昨天首度訪問台灣，汲取中醫納入健保 體系的經驗，希望加拿大各省政府正視中醫獨特價值，並納入健保，使更多民眾得以受益。

卑詩省中醫師公會一行人昨天起展開一星期訪台行程，第一站造訪中華中醫針灸醫學會，就台灣和卑詩省的中醫發展深度交流，雙方並簽訂合作備忘錄。

今天拜會台中榮民總醫院傳統醫學部，觀摩門診、臨床、藥房等運作流程，以及中西醫學互補合作模式；接著會到台北、桃園、高雄等中醫院和中醫公會繼續互動交流。

卑詩中醫師公會執行長張漢英接受中央社訪問時，讚揚台灣的中醫成就是世界典範，這次訪問台灣就是希望能深入了解中醫發展模式，做為加拿大中醫更上一層樓的動力。

她說，加拿大和台灣都採用全民健保，但台灣的中醫和西醫享同等地位都在健保體系下茁壯，中西醫得以合作無間；加拿大民間社會雖對中醫療法接受度不斷增加，可惜仍未納入健保，導致成本高昂，無法惠及全民。

張漢英說：「卑詩省政府已表示願意研究將中醫納入健保的可行性，但希望看到更多科學數據，因此我們相信台灣中醫現代化，運用科學儀器、建立基礎數據等方法，可以成為我們師法的目標。」

中華中醫針灸醫學會理事長李育臣表示，台灣有很多中醫成功的案例和數據，無論是顏面神經麻痺、膝關節疼痛、癌症等病症，中醫都發揮很好療效，在國際期刊發表後獲得更多認可，非常樂意和世界各國分享。

李育臣也說，相信各國政府都一樣，很在意所謂的「成本效應」，若拿出數據證明透過中醫可以省下更多醫療資源，加拿大政府自然會對中醫另眼相看。