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女牙醫獲全台優良醫 蔡宛儒欣慰：病人治完滿口爛牙能再吃美食

記者游明煌／基隆即時報導
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10日獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。（蔡宛儒提供）
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10日獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。（蔡宛儒提供）

台灣衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10年前抱著回饋故鄉的理念回到基隆執業，她看診之餘，長期投入推廣口腔保健知識，到各大親子館進行口腔衛教講座、口衛系學生的授課，每年辦理多場的牙醫夏令營，10日獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。

「有人從滿口爛牙，到很開心回來地特地至診間打招呼說：蔡主任，謝謝您喔，我終於又可以吃我愛吃的食物了。」蔡宛儒說，這是她行醫多年來最大的安慰。

在口腔衛教時很多家長常會問，小朋友牙齒表面凹凹凸凸的地方，常常都會卡東西，而且都刷不乾淨怎麼辦？就像鄰家姐姐般親切的蔡宛儒，會生動地解說，很受小朋友歡迎。

蔡宛儒說，就像沙坑玩耍的時候，手指間、掌紋細縫處，總是卡滿細沙，非常難以清理。牙齒的道理也是一樣，牙齒咀嚼的牙面，稱作「咬合面」，臼齒咬合面會有很多高低起伏的形態，可以增加咀嚼效率，但這些表面細小的紋路，不易清潔，容易成為刷牙時的死角，也是蛀牙容易發生的位置。

蔡宛儒得獎後表示，很榮幸能在全台牙醫師中脫穎而出，10年前，她帶著之前在台大醫院和新光醫院所習得醫術、懷著回饋故鄉服務的理念，回到了孕育她成長的基隆。一路上秉持著醫者的良善，致力於提供最好的醫療品質給予她的患者。

行醫多年下來，蔡宛儒看著很多患者，有人從滿口爛牙到很開心地特地至診間打招呼，開心露出牙齒的笑容，讓她很感動。也看著超多孩子，默默一路從幼稚園的年紀，長到比她還高的青少年 ，甚至也有好幾位前牙美學、矯正的患者，定期回診時，開心地跟她分享帶著燦爛微笑的婚紗照。

蔡宛儒說，臨床醫術上，不斷努力精進自我實力，又回饋民眾，是她能在全國的牙醫師評選中，脫穎而出的原因。她期許自己秉持初衷，繼續努力讓每一位患者「從齒健康」。

衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10日獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。（蔡...
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10日獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。（蔡宛儒提供）

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