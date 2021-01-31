經前綜合症 女人需疼惜

精神科心理學雜誌有篇報導，標題為〈什麼是每個月戀愛中最遺憾的事？〉，結果答案是「女友的經前綜合症」。

對婦女來說，經期前綜合症的那種身心痛苦，每個月都要經歷這一次，伴侶本該要了解，若還四處抱怨的話，那的確是不應該了。

到底經期前綜合症有哪些，應該如何處理呢？

1，哭泣類型。大部分這個類型的女友，唯美動人，任何事情都會使她流淚。比如看到了嬰兒、小狗、樹木或者是伴侶的臉……，都易使她梨花帶雨。怎麼解決？可對在哭泣的人兒來一個大大的溫暖的擁抱；雖然這會使她哭得更厲害，但至少她不會討厭你。

2，帶病休息型。嚴重的每個月都請病假。女友或者是放棄對食物的渴望，沒有食欲；要不然，便是大口大口的吃義大利 披薩。解決方法，選擇一個僻靜的所在，放上一部好電影 ，擺上爆米花、棉花糖等等使她沉迷的東西。

3，「有哪個人，請愛我好嗎？」的脆弱類型。有些女生即使在平常的日子中，都是擺出一副拒人千里的樣子。可是在經前綜合症期間，也許是因荷爾蒙影響，在精神上需要獲得額外的愛慕之情。解決的方法：迷人的浪漫，想辦法使她感覺到特別，比如說送一封有關她看起來如何漂亮，或者是見到她如何使你的心都融化……之類的文字等等。

4，「啊！我的最愛─甜美的食物」。這是最有趣的顃型。解決的方法：假設自己是她的母親，盡可能貼心的餵她，圈圈餅、咖啡 、冰淇淋、披薩、糕點等。不論她是什麼心情，把自己當作一個送貨員即可。