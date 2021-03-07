老天太給臉！我幸運看到了優勝美地「火瀑布」

優勝美地公園的自然奇觀「火瀑布」。（作者提供）

三年前，攝影同好邀我同去觀看火瀑布。那時，我對火瀑布沒什麽概念，又聽説要在雪地裏枯等四、五小時，就沒參加。

後來不斷有媒體報導有關火瀑布現象，我才逐漸瞭解，這是難得一見的自然奇觀。它發生在優勝美地 ElCapitan大岩石頂端融雪形成的小瀑布Horsetail Falls。發生火爆布的條件是，當年要有足夠的雪；那期間氣溫夠高，有部分雪融化沿著山頂懸崖壁流下，形成瀑布；當天天氣晴朗，傍晚陽光照射在瀑布上。如果這些條件都有，每年2月下旬，晴天的傍晚，「火瀑布」會出現20分鐘左右。

去年，雪下的不多，因此沒有火瀑布。

今年2月，火瀑布的時期又到了。我特地打電話到優勝美地，詢問今年的狀況，結果令人振奮：雪夠厚，天氣夠暖，唯一的變數是當天的天氣。所謂的「天有不測風雲」，每天陰晴不定，很可能老遠跑去，結果傍晚時段多雲或陰雨，可能什麽都看不到；所以觀賞火瀑布，是名副其實的要「看老天的臉色」。

今年因疫情 關係，入園需要額外申請許可證。我上網訂到一張周四的入園許可，註明一周内有效。我打算在周五下午出發，但有網友提醒，周四的入園許可證，必須周四到達，之後可以使用一周；若周五到達，許可證是無效的。打電話到園區確認，我必須在周四到達。

驚！車子爆胎 求助搭便車

盤算一下，周四若下午1點下班，開到園區需要四小時，當天若有火瀑布現象，會出現在下午5點10分左右，持續20分鐘。知道時間很緊迫，但我不願放棄任何機會。

租好車等周四那天一下班，立即開車出發，辦理好入園手續，已經是下午4點半。GPS估計，開到指定停車場約是5點，我還得走1.5英里，要再花30分鐘，心想看到火瀑布的機會不大。因為是第一次去，對環境還不熟悉，鐵定會浪費一些時間。想著想著，突然「碰」的一聲巨響，整個車跳了起來。

喜！離職員工 送我奔現場

我驚魂普定，停到路邊檢視，左前輪爆胎了，輪緣附近出現明顯的爆裂痕跡。時間緊迫，我決定繼續開，再開了將近5英里，汽車開始晃動，停下來，前輪已在冒煙，我知道不能再開了，於是找了一個turn-out停好車。已快5點，沒有換備胎的時間了。我決定先不管車，抓了相機，豎起拇指開始向人求助搭便車。

有輛車停下來，是個從加拿大下來在優勝美地任職的年輕人，去年因疫情被臨時解雇。入園之後都是單行道，他畢竟是園内職工，雖未看過火瀑布，但知道觀賞地點。他熟練地帶我繞過停車場，直接開到觀看火瀑布的現場，放我下車。因為路邊不能停車，他只好繼續往前開；我向他打躬作揖，千謝萬謝。

現場疏疏落落的人群，分布在不同的角落。應該是入園許可限制了人數，不見往年媒體報導的人潮。

群衆的呼聲開始了，順著群衆的目光望去，遠遠山頂開始出現橘紅色的光帶，由上而下，越來越明顯，顏色也從橘色變黃然後轉紅。

我親眼見證了這優勝美地獨一無二的大自然奇觀─火瀑布，不禁激動的雙眼盈淚泛光。

有些事情，似乎在冥冥之中自有安排。要不是爆胎，要不是搭上院内員工的便車，我還真會錯過今年的現場秀。

20分鐘後，火瀑布逐漸消失，山頭已是一片漆黑。我又在道路旁豎起拇指，要再搭便車回去換備胎。這次搭上的是一對退休 老夫婦的跑車，他們對我照顧得無微不至，帶我到我停車的地點，協助我取出備胎、找到千斤頂之後才離開。