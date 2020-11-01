哥斯大黎加惡魔島 暗黑歷史變身觀光勝地

觀光客搭船前往這個孤懸海外的小島。（Getty Images）

中美洲國家哥斯大黎加（Costa Rica）惡名昭彰的「惡魔島」聖盧卡斯島（San Lucas）今夏搖身一變，成為新興的觀光 勝地；這個「惡魔島」地處偏遠、人煙稀少且管制登島人數，成為人們在新冠肺炎疫情 影響之下，偶爾出遊踏青並飽覽歷史文化的好選擇。

島上的監獄舊址。（Getty Images）

聖盧卡斯島坐落太平洋沿岸的海尼科亞灣（Gulf of Nicoya），島嶼面積僅約5平方公里，距離Playa Naranjo海灘約5公里。全球最大且具公信力的私人旅遊指南《孤獨星球》（The Lonely Planet）雜誌指出，如果從遠處眺望，聖盧卡斯島看起來像一座荒廢、淒美的島嶼，同時也是一座「恐懼程度難以言喻的島嶼」。

•拉美最殘暴 虐囚惡名遠播

哥斯大黎加19世紀末的軍事領袖戈帝亞（Tomas Guardia）把「不稱（他）心的政治對手」監禁在聖盧卡斯島，這些人往往被處以死刑。

觀光客對著監獄舊址拍照。（Getty Images）

這座孤島後來成為哥斯大黎加政府看守層級最高、專門關押重刑犯或死囚的監獄 ，監獄環境惡劣且慘無人道，獄卒1873年到1991年以慘無人道的酷刑拷打和虐囚聞名，許多受刑人撐不到審判日便一命嗚呼。聖盧卡斯島監獄因此成為該國史上、乃至拉丁美洲，最惡名昭彰的監獄之一。

囚犯通常會在監獄牢房的牆壁上塗鴉與刻畫，記錄當年的生活或寄託渺小的期望；在這些塗鴉中，不少人用以抒發遭虐待的痛苦、憤怒、仇恨和孤寂，但也有人將開心的景象畫在牆上，其中一面牢房牆上，畫了一位穿著巴西黃色球衣的足球員。

•桑切斯名著《孤男之島》

這座監獄中最著名的囚犯，是享譽國際的小說家桑切斯（Jose Leon Sanchez），他在弱冠之年涉嫌竊取卡塔哥市（Cartago）羅馬天主教「努埃斯特拉大教堂」（Basílicade NuestraSeñorade losÁngeles）的多樣珠寶，被判刑45年有期徒刑。

小說家桑切斯1963年出版以聖盧卡斯島為背景的小說《孤男之島》。（圖／亞馬遜書店）

當年20歲的桑切斯供稱，他只是聽從女友父親的話，將多個罐子放在教堂的指定位置；然而，他並不知道，這些罐子裡裝滿偷來的珠寶。女友父親落網後，栽贓這些珠寶是桑切斯偷的；桑竊斯自認清白，仍為愛背下黑鍋，入監服刑，但他再也沒見過那名心儀的女子。

桑切斯在聖盧卡斯島從青壯年待到白頭，他將30年的監獄生涯寫成1963年出版的小說《孤男之島》（The Island of Lonely Men），不僅銷售上百萬本，還被翻譯作25國語言。

小說《孤男之島》1974年被墨西哥電影黃金時代的大導演雷納‧卡多納（René Cardona）翻拍成電影《亡魂島》（Isla de los hombres solos），藉由影像畫面控訴哥斯大黎加政府對囚犯的不當待遇，包括故意讓受刑人挨餓受凍，性騷擾及性侵害事件更是層出不窮。

聖盧卡斯島監獄裡，有七間曾用以監禁囚犯的大型牢房，以輻射狀環繞中央一個圍籬環伺的「地窖」，這個地窖更像是狹長的深井，裡面滲透雨水和各式污穢髒水，專門用來懲罰試圖逃亡的囚犯。親身經歷身陷囹圄之痛楚的桑切斯表示，囚犯寧願一死，也不願待在地窖裡一天。

•兩座惡魔島 擬締兄弟約

哥斯大黎加的聖盧卡斯島，彷彿加州舊金山灣內、俗稱「巨岩」的阿卡特茲島（Alcatraz Island）。

阿卡特茲島隔著汪洋與1.5英里之遙的舊金山對望，面積僅0.0763平方公里，四面均為險惡峭壁，早期島上是有燈塔的軍事要塞，後來改建監獄，如今則為著名的觀光景點。

加州野火把天空染成橘色，濃煙讓舊金山灣的惡魔島蒙上一層「面紗」。（路透）

哥斯大黎加政府如今跟進阿卡特茲島的腳步，不僅推動監獄觀光，也希望聖盧卡斯島和阿卡特茲島能締結「哥兒們」協議，成為「兄弟島」。

1995年，聖盧卡斯島被當地政府宣布具有歷史、文化及建築利益的國家文化遺產，2001年畫定野生動物保護區並成立「聖盧卡斯島國家公園」（Isla San Lucas National Park），希望透過自然、歷史與建築遺產，創造永續的觀光旅遊價值。

哥斯大黎加觀光部長桑丘（Gustavo Segura Sancho）說：「聖盧卡斯島是哥斯大黎加歷史與遺產的一部分，所以我們真的非常榮幸重新開放聖盧卡斯島，作為哥斯大黎加第30座國家公園。這座國家公園將會讓想在假日尋求安靜去處的旅人，為之驚奇。」

哥斯大黎加的第一夫人克勞蒂亞‧杜布雷斯（Claudia Dobles）負責聖盧卡斯島復興計畫，政府耗資240萬元修建登山步道和國家公園巡守員小屋（預定今年12月開放），並修復舊的指揮哨站等基礎建設，讓旅客可以安全地欣賞如詩如畫的自然景致和豐富多樣的動植物，體驗健行溯溪並享受開闊海灘。

到訪聖盧卡斯島，除了觀察百年監獄的頹圮遺跡，也能看到猴子在茂密林間跳躍。

待在島上至少14年且熟悉島上環境的國家公園管理員莫拉（Giovany Mora）說：「這裡有非常綠化且豐富的生物多樣性，可以看到許多猴子、蜘蛛、蛇、白尾鹿、松鼠、美洲鬣蜥、刺豚鼠、雉雞和駝鼠。」

此外，島上也有多個原住民部落居住和八處考古遺址，人文色彩豐富。

杜布雷斯表示：「聖盧卡斯島是獨特的觀光地區，具有文化、歷史、建築意義，當地的生物多樣性非常豐富，還有令人心曠神怡的海灘，聖盧卡斯島宛如太平洋中珍藏的瑰寶。」

•新冠疫情影響 登島有限額

前往聖盧卡斯島的船隻均從蓬塔雷納斯（Puntarenas）港市出發，單趟約半小時到40分鐘不等，但因應新冠肺炎防疫規定，聖盧卡斯島今年8月才重新開放且設置旅客人數限制。

蓬塔雷納斯旅遊局表示，因應防疫規則，目前只在周末期間，開放三團旅客登島，每一團人數上限為40人；海灘則在疫情消逝之前，暫時禁止進入。

蓬塔雷納斯旅遊局數據顯示，即便新冠肺炎疫情衝擊觀光，聖盧卡斯島在開島第一個月就迎接了920名旅客人次，其中絕大多為哥斯大黎加人。