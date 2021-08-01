精油雖天然 部分含毒性

土木香。(作者提供)

雖然我擅長藥草、芳療及純露，但我一直推動安全有效使用藥草與精油。坊間常口耳相傳「喝精油來預防感冒」，依我跟隨多位世界重量級的芳療及藥草權威學習多年，他們沒有人把喝精油當作日常保健習慣。我經常遇到食用精油導致食道灼傷案例，甚至長時間大量使用精油不當而致皮膚炎。

民眾會將精油當做食品，是因為沒有基本的藥草認識，而很多芳療業者從「瓶子」學習植物，未從根本了解植物藥草的生長特性及屬性，沒有基礎的藥草學理論。行銷精油內服比教育 消費者認識藥草絕對是商業化的捷徑，因為精油計算用量比藥草的運用簡單，但教育消費者使用藥草並不容易，以致業者便宜行事，將精油神化，過度宣傳其為萬能食品。精油絕非隨便挑，隨便用，吃精油不等於吃植物，有些藥草我們適當使用，有調理健康或提味之效；但某些植物昇華成精油後，卻有毒性或安全考慮，所以我再三強調不能以精油替代藥草食用。下面舉例來說明：

香茅、檸檬草：泰式料理常有這些香草，但其精油含有高量的檸檬醛(Citral)，我奉勸懷孕婦女或準備受孕的婦女禁用含有高量的檸檬醛的精油，如香茅、檸檬草(lemongrass)、台灣俗稱「馬告」的山雞椒(May Chang)、檸檬香桃木(Lemon Myrtle)、檸檬馬鞭草(Lemon Verbena)。以常見的檸檬草來說，含有76.4%的檸檬醛；而檸檬醛在動物實驗已發現會影響胎兒的牙齒及腦部發育，會造成畸胎。

艾草：傳統中醫認為艾草可以安胎，但西方的艾草研究認為其有通經的經果，不建議婦女懷孕使用，甚至其精油被列為有神經毒之列，幾乎沒有人用於芳療用途。但我看到很多不了解芳療及芳療化學的民眾，使用艾草精油，這是很危險的，尤其是有失智 症、巴金森症及抽筋癲癇的人都不能使用。這個精油是少數會穿透腦壁且難以代謝，會造成神經損害，何況一般人也不擅於拿捏安全用量及用法，所以我不建議任何人用艾草精油，尤其勿用於薰香及嗅聞。

鼠尾草：這個藥草用於料理及幫助記憶力，其精油有退燒、調經及改善更年期的用途，但因為含有酮類(Ketone)，是安全用量較窄的精油品項，正統合格芳療師最多只會使用一周為上限，過量及長時間使用，鼠尾草精油會穿越腦壁，且酮類不易從人體代謝，會影響腦部功能，有失智症、巴金森症及抽筋癲癇的人禁用，正常人使用也要小心用量及期限。

土木香：這是一種中藥也是西方常用的藥草，它的花朵像黃色菊花，但使用部位不是花也不是葉，而是根部，具有排痰、止咳、發汗及抗微生物，常用於支氣管炎後的敏感性咳嗽，可以舒緩呼吸道的筋攣。但俗稱土木香(Elecampane)精油其實有三種品種，如果是用到Inula helenium這個品種，也是含有高量的神經毒性成分酮類，不建議民眾自行使用；另二種品種為Inula graveolens, Inula odorata 相對較安全，但局部用量要注意，以免皮膚過敏，其在兒童的安全性仍未知。

歐蓍草：止血、退燒、降血壓及抗發炎最可靠的藥草，幾乎所有的感冒及退燒藥草茶都有這個藥草，它對子宮肌瘤也有幫助；但其精油會誘發癲癇、抽筋，也會跟癲癇藥物產生交互作用。

一般不建議使用的毒性植物精油還有苦杏仁、菖蒲、波爾多葉、黃樟及棕樟(含樟腦成份高的品種)、辣根、芥茉、肉豆蒄、巴西利、芸香、艾草(包括苦艾、洋艾)、青蒿、土荊芥、菊蒿(藍菊蒿無毒性)。要小心使用的植物精油有圓葉薄荷、鼠尾草、側柏桐、冬青、甜樺。精油及藥草的研究日新月異，民眾一定要與時俱進跟隨正確的觀念，勿抱著舊書籍食古不化。

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。

(作者為美國 認證臨床藥草師及臨床芳療師RH( AHG),CA(NAHA),MIFPA,美國藥草師協會董事)