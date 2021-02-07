7款花草精油 冬季可護心

作者與快樂鼠尾草。（作者提供）

冬天是心臟血管疾病高發季節，有時我們甚至會聽到，有些壯年人也會心肌梗塞。事實上可以把一些藥草及芳療當做日常保健的功課，能夠及早防範這個看不見的殺手。以下分述哪些精油最常用在護心、降高血壓 及減少動脈栓塞。

永久花：這是一種生長在地中海沿岸的野生花朵，由於乾燥後，小小嫩黃如菊的花朵仍會保持新鮮的鵝黃，因具永不凋謝的特性，所以又稱蠟菊。精油是取其花朵萃取，但其精油味道並非商業品牌保養品那般。我合作的永久花農目前主要來自東歐兩個國家，由於天然的少雨及石灰岩地形，極適合永久花生長；美國 雖然也有種植永久花，但產量一直無法商業化。

我常用永久花精油混合金縷梅及歐蓍草純露於傷口消毒，尤其是家人有糖尿病數十年，傷口很難痊癒，永久花精油以促進肌膚再生聞名，同時又有化瘀效果；我每天也使用含有永久花純露及永久花精油製成的乳霜。

有人稱永久花精油是芳療中的「超級山金車」（super arnica of aromatherapy），因為山金車是藥草中化瘀止痛的著名藥草。

新鮮的永久花精油具有咖哩及果實味，價格雖然比較高，但保健功效高。我在調製的金盞花膏中即有高比率的永久花精油。目前研究已知永久花中「乙酸橙花酯」(Neryl acetate)成分因為有抗炎及止痛作用，可減除肝臟疲勞及減輕冠狀病症狀，適合血栓造成的心臟病、腦中風及心臟支架等保健使用。

快樂鼠尾草：請注意快樂鼠尾草精油跟鼠尾草精油不同，鼠尾草植物很常用於料理用，減少肉類腥味，其精油有退燒消炎的效果，但因鼠尾草精油有「側柏酮」（ thujone），會進入腦壁，不易代謝，要特別注意安全劑量及使用期限，最好在合格芳療師監測下使用。

快樂鼠尾草的藥草未用於料理，精油一般最常用於更年期不順，如睡不好、熱潮紅、高血壓及經前症候群如經痛、心慌及不孕症，是女性生理精油必備的成分。精油是取其花朵及頂端葉子萃取，它可以長得跟人一樣高，富含高量的「沉香醇」（linalool）所以很容易用合成的沉香醇來造假製造快樂鼠尾草。快樂鼠尾草很適合更年期時期會心悸及心跳快的婦女使用，可以與真正薰衣草及玫瑰天竺葵混合成3%，全身按摩使用。

另外如果你步入50歲，皮膚開始老化鬆弛，可以加入幾滴快樂鼠尾草精油到乳液中，能夠減少皺紋。

馬鬱蘭：馬鬱蘭也是很常用的香料植物，萃取常用其莖葉，嗅聞可以減輕偏頭痛、易怒及血壓高，很適合生病後調養的人使用，用於按摩油或嗅聞。

伊蘭伊蘭：它是熱帶才有的特殊花朵，植物原文是指「香水樹」的意思，在印尼文化中，會在新房裡撒滿伊蘭花。伊蘭有催情、增進活力等作用，可用於性冷感、不舉；同時它有抗痙攣效果，減少焦慮及壓力，也常用於憂鬱症、高血壓及經前症候群。

伊蘭伊蘭精油不易萃取，萃取時間長達近一天，市面有很多等級，要仔細選擇，勿買到無效的香水級假貨。

絲柏：常綠的針葉林，有助呼吸道及血液循環，對於緩和經痛、肚子抽痛都有幫助，同時能夠減少水分滯留，適合合併有腎臟代謝不佳的人使用。用於嗅聞也有助氣喘及喉嚨痛，並放鬆壓力造成的高血壓，如果有朋友及家人過世，是人生及心情轉換很好的精油選擇，嗅聞可以強化安定情緒及血壓。

真正薰衣草：我自己曾經測試，一滴純的真正薰衣草精油滴在胸口，20分鐘後檢測血壓，舒張壓會下降10個毫米汞柱，科學研究也發現以2%真正薰衣草精油的按摩油按摩全身，20分鐘就可以在血中測到其主成分，兩個小時大概就會代謝排出體外。它可以很快速進入體內，也可以很快速的代謝。

薰衣草是一種天然的抗憂鬱劑，尤其用於失眠 效果十分顯著，失眠者可以在手心滴上兩滴薰衣草精油，點在胸前、太陽穴及手腕，或滴在嗅聞貼片，貼在睡衣頸口，大約20分鐘就有睡意。

一項對經常值夜班的工作人員所做的研究發現，在上班前給他們薰衣草精油薰香嗅聞30分鐘（30滴與20ml熱水混合），值完夜班後，其可體松（壓力荷爾蒙的一種）濃度會下降25%，表示焦慮的情形較低，血壓也較穩定；但未使用薰衣草精油者，從開始上工時可體松就比較高，下班後也比未使用者高23%。

真正薰衣草精油雖然是很平常的精油，但懂得跟其他精油混合使用，對於穩定血壓、減少工作焦慮及失眠很有幫助，建議可與絲柏、馬鬱蘭及苦橙等薰香或嗅聞共同，會加乘作用，可感到壓力釋放，改善憂鬱症。

奧勒岡精油：常見的藥草香料，是所有精油中具最強效的抗病毒及抗菌能力，同時可以減少血栓形成，並能改善關節疼痛，但因為它在皮膚的刺激性過強，一定要稀釋使用，一般用量只在0.5%。

請注意，上述精油雖然可以改善血壓，但不會讓人血壓過低。精油無論是透過嗅聞、皮膚按摩或口服（須在專業人員指導下），最後都會經過肝臟及腎臟代謝，有些代謝時間很快，如薰衣草約2小時，有些則較久如佛手柑約16小時，多數精油在2至3小時會全數代謝排出體外。

（作者為RH(AHG),CA(NAHA)，美國藥草師協會AHG首位華人董事）

（所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請向醫師及相關藥草專業人員諮詢。）