理財Q&A／現在就為繼承人備妥12份文件

問：我年紀大了，想趁著身體還健康時幫子女張羅繼承事宜，請問需要準備哪些文件？

答：沒有人喜歡想死亡和臨終安排，但人終究要離開，趁著身心健康時為不可避免的終點做好準備是明智之舉。

如果不事先打理好文件，日後離開時，家人將不得不任由遺囑認證法庭處理遺產，有些州甚至要聘請律師、付法庭費用並等待法官決定如何分配。繼承人還可能錯過壽險福利 、或者因為壓根不知道有金融帳戶以致於平白失去帳戶裡的錢。

為了讓子女順利承接遺產，專家建議在世時事先備妥以下12份文件：

1.遺囑(will)

藉由這份法律文件，可指定一人執行文件中所列願望、指定資產繼承人並且指定未成年子女的監護人，甚至可為寵物安排日後生活，最好在遺囑中明列特定的寵物護理人員以及備用人選。

2.信託(trust)

密西根州律師事務所Simasko Law資深律師西馬斯科(Kelsey Simasko)說，遺囑仍需要經認證程序，並非傳承資產的最佳方式，她建議使用信託。

信託不僅可免和認證法庭打交道，更可妥善控制資產分配，例如可規定未成年子女在達到指定年齡前不得毫無限制獲得繼承權，藉此代為管理這些錢，真正改善而非毀掉他們的生活。

即使使用信託，仍應寫遺囑，尤其如果有未成年子女，可透過遺囑表明是否希望由誰擔任監護人，而不是透過信託。

3.解釋信(Letter of Explanation)

遺囑或信託可用來表明如何分配資產，解釋信可說明理由；有助於避免家庭成員彼此心存敵意。為避免尷尬和不悅，建議讓律師邀約成年子女到律師辦公室和當事人坐下來談，律師可在談話過程中擔任中立第三方。

4.金融帳戶及受益人清單

保留所有財務帳戶清單，包括銀行和退休帳戶以及經紀基金(brokerage funds)，每個帳戶都可指定受益人或 「死亡轉移條款」(transfer on death provision，TOD)，受益人或TOD指定人都可在您過世後自動取得資產所有權。

人們經常忘了更新受益人、或者認為只要有遺囑就不必更新，事實上，指定受益人的效力凌駕遺囑，也就是說，即使遺囑另有規定，指定受益人還是會收到資產。

因此，定期重新檢視金融帳戶文件非常重要。

5.個人物品清單

備妥個人物品清單，尤其可避免家人不知道某些物品放在什麼地方。在某些州，個人財產備忘錄可指示誰該獲得哪些物品，這是安排小物品該給誰的最佳方式。不過要注意，必須在遺囑中提及有備忘錄，備忘錄才有效。

6.授權書(Power of Attorney)

如果您因疾病或事故而喪失行為能力，指定人可根據授權書代表您做決定。

可指定一人同時身兼財務和醫療決策授權人、也可將責任分攤給兩個人。

各州法律規定不同，在某些州，一旦醫療專業人員認為某人喪失行為能力，可依醫療授權書或醫療保健指定人員(health care designee)做出醫療決定。

丹佛大學(University of Denver)法學院教授馬許 (Lucy Marsh)說，生前預囑(living will)是醫療授權書的備份，明確規定生命支持應何時終止。

7.壽險單

妥善保存壽險計畫紀錄並與財務文件存放在一起，可確保親人得到壽險福利；如果不這麼做，繼承人將無從得知並享有這些福利。

8.房地產紀錄

房地產契約、估價、房貸明細表和稅務資訊都應該事先為繼承人備妥。

此外，可考慮將希望繼承人分割的財產契約放入信託。您可能會讓某個孩子簽約，希望他將來把房產賣了並與兄弟姊妹分享收益，不過，西馬斯科說，如果那個孩子自己保留財產，將很難訴諸法庭並強制出售。

9.所得稅申報資料

如果向來委託專業人士報稅 ，應記錄註冊會計師或報稅員姓名，日後可由同一專業人士指導家人提交遺產的最終報稅表。假如一直自己報稅，務必列印一份副本並記錄線上報稅的所有登入資訊。

10.線上帳戶的登入資料

將所有財務帳戶、電郵和社群媒體平台的使用者名稱和密碼一一列出，儲存在繼承人知道並可存取之處。

如果使用密碼管理工具(password manager)，可指定一人緊急存取帳戶，並列出操作步驟，以便子孫日後處理。

11.數位遺產規畫

制訂數位遺產計畫愈來愈重要，主要概述社群媒體帳戶、網站、數位照片、知識產權以及其他文件等數位資產將如何處理，甚至可指定執行人，針對臉書(Facebook )等特定平台指定繼承聯絡人。

12.最後心願

如果已預先安排葬禮或火葬，請將相關資料與遺囑和其他臨終文件一起保存；假如尚未安排但心有願望，也應列出，有助於避免離世後家人爭執。

在世時面對死亡議題、打理繼承文件是給至愛家人的最佳臨別禮物。