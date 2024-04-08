理財Q&A／在美創業後如何節稅？ 善用10項小企業扣除額

問：我和朋友去年創業開了一家小公司，請問有哪些節稅方法可使用？

答：企業最常使用的節稅之道是將保險、旅行、家庭辦公室等各式各樣費用認列為扣除額(tax credit，或譯抵稅額)，藉此沖銷、降低應稅收入(taxable income)，可省不少錢。以下是小企業可享扣除額的常見費用：

1.車輛相關費用

如果車輛有商業用途，便可考慮將車輛相關費用納入扣除額申報；主要包括車輛折舊費、通行費、保險費、停車費、註冊登記費、維修費和輪胎費用。

國稅局提供兩種申報方法，其一是採用標準里程費率，其二是逐項扣除實際花費，可擇一使用。如果選擇標準里程費率，2023納稅年度為每哩65.5美分，可根據報稅年度因公行駛的里程推算扣除額；如果選用實際花費，便逐項提列各實際花費。

註冊財務規畫師暨會計師及Purposebuilt創辦人洛維森(Sean Lovison)說，無論是拜訪客戶、送貨或出差，標準里程費率推算下來都會有可觀的扣除額。

2.旅遊費用

外出旅行涉及商務，旅費便可申請扣除額，例如到外地參加同業會議，衍生的旅費可提列。主要包括到外地開會的往返交通費、抵達目的地後的交通費、行李費、住宿費、膳食(50%)、洗衣費、小費。

扣除額大小可能所不同，根據費用類型以及商務活動占旅程的百分比；例行性的通勤上下班費用不能認列。

3.家庭辦公室費用

固定利用家裡的空間進行業務，衍生的費用也可認列扣除額。

可選擇簡化法(simplified)或實際費用扣除法(actual expense deduction)；在實際費用法下，商業用途的家庭費用可全額直接認列為扣除額。此外，還可扣除某些住房總費用的一定百分比，例如租金和水電費。

相對的，在簡化法下，只需將商業用途使用面積(以300平方呎為上限)乘以5美元即可推算出扣除額。

4.廣告行銷費

為吸引和留住顧客而花費的資金可認列為扣除額。

會計師事務所Finsult執行長兼創辦人馬爾多納多(Christian Maldonado)表示，企業行銷和廣告形式很多，例如用膠帶將企業商標貼在某些地方引人注意、在網路上花錢登廣告、在廣告看板上宣傳、製作並廣發傳單等。

為避免遺漏，務必仔細記下全年每一項廣告行銷費用。

5.工作相關的教育費用

為了經營事業而進修提升能力，相關花費也可認列扣除額。

不過，這些花費必須用來保持或提高當前工作所需的技能，可扣除的費用也包括學費、書籍、用品、旅行和某些交通費。

6.保險費

商業保險也可認列為扣除額。如果購買用以保護業務進行的保險，通常可扣除特定納稅年度所支付的保費 。洛維森舉例，責任險、職業賠償險和其他基本商業保險等保費，通常都可以認列扣除。

7.商業用途的用品和材料

例如紙張、燈泡、釘書機等文具用品、印表機墨水匣、垃圾袋及清潔用品，都可認列。單價以不超過200美元為原則，或必須在一年之內使用。

國稅局通常將使用壽命較長、成本較高的物品歸類為資本資產(capital assets)，無法認列扣除額。

8.稅賦

可扣除直接歸屬業務的各種稅賦，例如營業總收入的州所得稅、為雇員支付的就業稅(employment taxes)、一半的「自雇稅」(self-employment tax，主要為自雇人士所設的社會保障稅和醫療保險 稅)、商業財產房地產稅都可扣除。

9.法律及專業費用

如果聘請專業人士如會計師或律師協助處理業務，可扣除他們收取的費用；假如這些專業人士同時處理您私人與營業事務，必須分清楚，只能扣除與業務相關的服務費。

10.商業貸款 利息

如果申請貸款並將款項用於營業，特定納稅年度內的貸款利息支出可扣除；假如貸款所得款項用於營業與個人用途，可扣除的金額須依企業用途百分比推估，不可全數扣除。

為確保正確無誤，最好尋求信譽良好的稅務專業人士協助。