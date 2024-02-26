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理財Q&A╱醫療費用付不起 怎麼辦？

周芳苑

問：我最近治療牙齒，醫療費龐大，超出預算，有什麼解決辦法？

答：許多時候，醫療費用高得驚人與使用高自付額(high-deductible)醫療保險、帳單錯誤、網外費用等有關，可透過查看並確保沒有錯誤等多種有效方法來處理。

根據聯邦基金(Commonwealth Fund)的2023年醫療保健負擔能力調查(2023 Health Care Affordability Survey)，擁有雇主健康保險的人當中，30%背負醫療債務，而購買市場或個人市場計畫的人醫療負債比率33%，此外，醫療補助(Medicaid)、聯邦醫療保險(Medicare)投保者的醫療負債比各21%、33%。

醫療帳單淹沒的人不在少數。

所幸，只要善於使用方法，可有效處理帳單、減輕負擔。

面對醫療債務，專家建議採取以下方法制定財務計畫。

方法一：接受治療前請醫療機構預估費用

為避免增加債務，務必在接受治療前與醫療服務提供者溝通，要求預估費用，尤其是在不接受您保險的醫生、牙醫或醫院接受治療時更要這麼做，假如醫療機構不在保險網路中，可能需要自行承擔所有費用，不可不慎。

開口詢價前可先透過網路搜尋居住地的行情，貨比三家。

例如裝牙冠，根據Delta Dental估算工具，底特律平均網外價約1402美元至1620美元，紐約市則為2400至3090美元。

藉由事先估算可預做準備，也許努力存錢、或善用0%年利率信用卡等融資選項。

方法二：協商議價

既然手頭吃緊，就要勇敢開口，毫不猶豫的與醫療服務提供者討論費用，並進一步協商、爭取低於應付金額的費用。

MedWise Insurance Advocacy和MedWise Billing創辦人兼執行長葛洛斯(Adria Gross)說，患者應提前與醫師及護理人員討論價格細節，有助於避免意外費用。

葛洛斯提醒，估價時應要求採用書面形式。醫療機構有時口頭上說一個價位，療程開始後會衍生出一些費用，例如麻醉師費用，最終費用可能相當於口頭價位三倍。

有些醫療機構可能願意接受一次性付清較低金額，或者，先支付大筆頭期款而提供折扣，日後再支付餘額；通常特別願意為未投保的患者提供折扣。

方法三：查看帳單是否有誤

就醫後幾天內、甚至幾個月內會收到帳單，務必仔細檢查是否有任何不必要或錯誤費用。發現問題後應立即聯繫醫療機構並詢問細節。程序編碼錯誤的情況並時有所聞，往往導致帳單不正確、患者付出高昂代價。

打電話要注意，醫療帳單上的號碼通常是外部計費公司，不會解答或想辦法解決問題，應找醫療機構。

方法四：了解未支付醫療費的後果

假如忽略帳單、催款信件，計費部門將繼續與您聯繫，欠款金額將被列在醫療機構內部的收款部門；三催四討後患者仍不付款，將轉由第三方追債人出面。

律師事務所Nolo律師洛夫茨戈登(Amy Loftsgordon)說，患者如果拖欠60至120天，債務將出售給醫療催收機構，屆時可能收到討債人的電話、簡訊、電郵和信件。

許多第三方討債機構願意接受低於應付款的金額，如果金額非常高，可聯絡該公司爭取較低還款額，協商結果務必獲書面協議。

方法五：了解醫療帳單對信用的影響

過去，欠醫療費必然會在信用報告中留下紀錄、拖累信用分數；2023年「無意外法案」(No Surprises Act)生效後，三大信用報告機構Equifax、Experian和TransUnion做出關鍵改變，包括所有已支付的醫療債務將自動刪除紀錄、未滿一年的醫療債務將刪除紀錄、不超過500美元的未付醫療債務不會列於消費者報告。

方法六：尋求專業協助

許多醫院為無法支付醫療費用、符合資格的低收入患者提供經濟援助。

假如無力支付帳單，而且需要協助以低於應付金額的價格結算，可能需要聯絡可提供服務的公司。目前市面上有特別為患有慢性、危及生命和令人衰弱疾病的人提供協助。

非營利組織「患者倡議基金會」(The Patient Advocate Foundation)提供個案管理和教育資源，並針對保險理賠被拒協助上訴、搜尋醫療補助、醫療保險和低成本醫療保健和藥物計畫，並為支付食品、租金、水電費和交通等必需品提供支援。

有些地方政府透過RIP Medical Debt等合作組織降低緊迫的醫療費用。

非營利組織藉助私人捐款購買並消除貧困者的醫療債務；收入為聯邦貧窮線四倍的人可能有資格獲得救濟。

考慮申請破產

醫療費用若高到無法償還，可考慮申請第七章破產。只要符合資格便可由法庭判定免除醫療帳單及其他無擔保債務。破產將在信用報告上留有紀錄，自申請日起長達10年，並可能拖累信用分數。

聯邦醫療保險 醫療費 醫療帳單

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