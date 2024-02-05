理財Q&A╱想節錢 用錯方法反而花更多錢

問：我決心要節約、多存錢，我東省西省，將近一年過去，毫無成效，甚至花更多錢。究竟問題出在哪裡？

答：物價飛漲，避免浪費成了很多人的當務之急，但如果只是片面採取量購、花小錢買便宜保險 等等作法，到頭來可能花費更大。所以，省錢要用智慧，切勿盲從。

根據國際會計審計專業公司普華永道(PwC)報告，全美消費者2023年大幅改變消費行為，53%受訪者減少非必要開支、15%完全停止非必要開支；信用報告機構Experian另一研究顯示，高達66%受訪者積極找方法降低每月開支。

人們迫切想省錢，或許過於急切，欠缺全盤考量，很容易只根據眼前利益撿便宜，最終花更多錢。

以下是常見的省錢迷思，宜謹慎。

迷思一：購買或保留舊車、舊設備

很多人覺得買便宜舊設備或留著已損壞的舊設備可省很多錢，馬里蘭州洛約拉大學(Loyola University Maryland)財務部主管切魯比尼(Jason Cherubini)說，這麼做不夠深思熟熟慮。

切魯比尼說，與舊車相比，新車可靠得多，不會衍生額外維修成本，取捨舊車時要將車子的可靠性考量在內，將買新車的款項與繼續開舊車可能衍生大筆維修費、以及不可靠與發生意外的成本相互比較，才算周延。

迷思二：超額量購商品

零售店經常以量購促銷吸引顧客，感覺買越多越便宜，其實不盡然，務必查看商品單位價格。 例如，在好市多(Costco)可以139.99美元購買24包雞胸肉，平均每磅12.73美元，在傳統連鎖超市Safeway，類似的雞胸肉6包23.96美元，每磅只要5.99美元，大量買，單價反而高。

一味大量採購也會造成預算壓力，刷卡金額大以致於無力全額付卡債，衍生循環利息。

迷思三：買便宜保險

喬治亞州理財業者Prosperitage Wealth 創辦人西摩(Brian K. Seymour, II)說，許多人選購保費 最便宜或自付額(deductible)最低的保險，通常是錯的，這類保險很可能在生病需要大量醫療時因承保不足而花大錢，反而陷入財務困境。

西摩也建議多花一點錢買綜合汽車險，日後可省大量自付費用。「雨傘保險」(Umbrella policies)價格低廉，卻可在超出限額時提供額外保險，有更多保障。

西摩說，還要分析自付額，他有個顧客是司機，總盡可能選擇低自付額保險，他建議將自付額由250美元提高到1000美元，結果每月保費少100餘美元，一年下來更省錢。

迷思四：出售不要物品付出大於所得

加州 銀行First Foundation Bank執行長納吉比( Christopher Naghibi)說，把不要的東西整理出來轉賣確實可增加收入，但費神耗時，麻煩可能大於回收的價值，有時甚至為了打理舊物而花錢。

把舊物拿到網路上賣，必須拍照、上傳張貼、最後寄送，花大量時間，結果只賺些微的錢，納吉比建議，舊衣等相對低價的物品不妨捐贈給非營利組織，報稅時逐項列舉扣除額，可獲慈善稅收減免(charitable tax deduction)，利用時間做更重要的事情。奢侈品和新型電子用品則因利潤高，值得花時間轉賣。

迷思五：自己動手維修房子

房子免不了要維修，找專人通常很貴，有些人因此嘗試自己動手，亞利桑那州修繕業者ASAP Restoration LLC負責人魯丁(Josh Rudin)說，很多屋主自己維修，一動工便發現需要打理的部分遠比想像來得多，最終花更多錢。

魯丁曾有個客戶家裡漏水，短短一星期便發現黴菌爬滿所有牆壁，如果漏水後馬上找專人處理，可能相對簡單，負擔得起、保險索賠也單純，卻因拖延而變成巨大的修復工程，費用高，又因未依保險公司指示處理，索賠被拒，須自掏腰包。

除非真的精通修繕而且備有工具，還是及早委託負擔得起的承包商或專業維修人員。魯丁建議詢問二、三個報價並確保他們有合格許可證。

迷思六：避免看牙醫

有些人沒有牙科保險，有些人保險理賠範圍很小，便不定期看牙醫。紐約市牙科診所Smiles of NYC負責人科斯登醫師(Michael Kosdon)表示，每年至少定期檢查兩次，很重要，透過檢查可及早發現小問題，花小錢可修復，否則日後釀成大災難，須花大錢醫治。

Byte資料顯示，牙冠平均500至2500美元不等，如果再拖延，可能要拔牙植牙，費用高達五、六千美元，預防非常重要。

迷思七：愛撿便宜

很多人買東西以價格低為第一考量，多花一點錢買高品質物品反而省更多。單價20美元的時尚洋裝可能只穿一次，相對的，100美元有牌洋裝穿一年仍保有很棒的品質。