理財Q&A╱花最少錢 享用有機食品

問：有機食物農藥少，有益健康，但很貴，請問有什麼辦法可以在有限預算 下享用有機食品？

答：市面上的健康食品確實比較貴，不過，只要用心規畫、善用方法，還是能兼顧預算和健康。

根據「2023年有機產業調查」(2023 Organic Industry Survey)，2022年全美有機食品與非食品銷售總額676億美元，創新高。 發布這項調查的有機貿易協會(The Organic Trade Association)表示，目前經認證有機食品占全美食品總銷量的6%。

「有機食物」(organic food) 不使用合成肥料、汙水汙泥、輻射和不經過基因改造，但是產製過程費功、成本高，售價隨之提高。

善用以下方法可花最少錢買有機食物。

方法一：挑重點食品購買。全面有機化很難負擔得起，要有所取捨，專家建議挑含有大量農藥的食品類別選用有機產品。

金融教育講師兼個人理財網站Money for the Mamas 創辦人洛茲(Kari Lorz) 建議大家留意「骯髒12項」(Dirty Dozen)及「乾淨15項」(Clean Fifteen)農產品清單，

非營利環境組織Environmental Working Group年年發布「農產品農藥購物指南」(Shopper's Guide to Pesticide in Produce)，針對40餘項蔬菜水果的農藥汙染進行排名，農藥殘留最多的蔬菜被列入「骯髒12項」，草莓、菠菜和羽衣甘藍、芥菜今年名列前茅，最該優先購買有機品。

「乾淨15項」農產品的農藥殘留量少，主要包括酪梨、甜玉米和鳳梨，未必需要選購有機品。

方法二：只針對當季盛產的農產品購買有機品。農產品盛產時單價必然比淡季時低，有機農產品的淡旺季價格差距更明顯。淡季農產品必須從可全年生長或正值旺季的地區長途運送過來， 運輸成本最終轉嫁到農產品售價。

方法三：買有機食品時選擇冷凍產品。美食部落客Confessions of a Grocery Addict板主舒林(Ashley Schuering)說，有機冷凍水果、蔬菜和肉類往往比新鮮水果、蔬菜和肉類便宜。

方法四：購買商店品牌的有機產品，價格多半低於大品牌商品。例如美國連鎖超市大眾超級市場(Publix) 有自家品牌GreenWise產品，另一大連鎖超市公司艾伯森(Albertsons Companies) 則在旗下連鎖超市Vons、Safeway和Shaw's銷售自有品牌O Organics產品。

方法五：在經濟實惠的商店購物。Aldi的有機產品價格相對低，喬氏超市(Trader Joe's)也有實惠的有機產品，好市多(Costco)有機食品負擔得起，只不過須先付60美元年費成為會員。有些商店有「散裝部門」(bulk department)，可選購乾義大利 麵、穀物、豆類、巧克力片、香料、堅果和乾果。

方法六：選購特價品。商店往往在廣告宣傳品第一頁和最後一頁列出賠本特賣商品以吸引顧客上門，務必查看並善加利用。Publix通常每周至少有兩款有機食品特賣，其他雜貨店也往往每周精選有機食品祭出特價優惠。

方法七：善用有機食品折扣券。可在報紙插頁、雜貨店傳單、Coupons.com等網站和商店忠誠應用程式如Meijer mPerks中找到優惠券；有些有機品牌業者可能直接向顧客發送優惠券。現金回饋網站TopCashback消費者專家蘭道(Samantha Landau)說，加入Albertsons、Stop & Shop等商店的忠誠計畫，購物時只要使用會員卡，就可獲優惠券和折扣。

方法八：考慮申辦並使用回饋信用卡 (Rewards Credit Card)。以美國運通公司(American Express)的Amex Blue Cash Preferred Card為例，每年在全美超市購物6000美元之內都可獲高達6%的現金回饋，第一資本(Capital One)的Capital One SavorOne Rewards超市現金回饋比例為3%。不過，多數信用卡不會將沃爾瑪(Walmart)、目標市場(Target)視為雜貨店，無法取得超市購物時的等比例回饋。

方法九：直接向農民購買。許多社區有農夫市集(farmers markets)或社區農業計畫(community supported agriculture programs, CSA)，消費者可直接向種植者買農產品。這些商品就算未特別強調是有機產品，也很可能以自然技術栽種，許多種植者遵循有機方法，卻跳過耗時耗錢的農業部認證流程，是隱形有機產品。

方法十：以適當方法儲存延長保鮮期。水果、蔬菜應分開放，可將洋蔥裝入紙袋、放在陰涼食品儲藏室，玉米最好帶殼存放在冰箱裡；此外，可善用以可分解材質製成的特殊「無膠袋」(green bags)，避免香蕉等水果太快熟透。