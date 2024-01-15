理財Q&A／不花什麼錢也能休閒娛樂

問：我最近收入不多，但還是想到處休閒娛樂，有什麼免費的娛樂方式呢？

答：舉凡善用各地圖書館 、乃至於到大自然遠足，有很多休閒娛樂方式不花錢。

年底過耶誕和新年，許多人買禮物、拜訪親友而大量耗用金錢，如果收入有限，財力捉襟見肘；接下來如果還要放鬆休閒，確實要用心避免花錢。

全國非營利機構American Consumer Credit Counseling執行副總裁羅斯(Katie Ross)說，只要用心搜尋，不必花什麼錢同樣能享受樂趣； 羅斯經常幫助人們規畫預算、擺脫債務。

以下是專家建議的十項免費有趣休閒娛樂方式：

第一項：充分享用社區服務。

社區免費活動通常包括大自然講座、鄉村市集、遊行、電影放映和藝術表演。羅斯建議加入當地的臉書(Facebook)群組、或查看當地市府網站，可找到大量免費有趣的活動訊息，夏天活動特別多，許多公園晚上舉辦免費音樂會或社區劇團表演。

有時還可透過信用卡或金融卡發行機構搜索免費活動，例如，美國銀行(Bank of America)每個月第一個周末為持卡人提供全美225餘家博物館免費門票。

第二項：整理家譜。

費城 Memoirs & More出版社專為人們出版家族歷史書籍，負責人斯考頓(Clémence Scouten)說，就算不打算寫回憶錄，也可獨自或與孩子一起做很多有趣的事情，研究家譜是其中一項，不妨藉助應用程式PowerPoint，畫出家譜、納入家族每個人的照片、畫出所屬祖籍。

斯考頓並建議安排講故事時間，讓家人講述家庭故事；可電話採訪祖父母，盡可能記錄下來。可善用免費家譜網站，例如FamilySearch.org。在動手製作家譜前，至少可創建電子檔案庫，存放家庭照片和相關文件，與家人共享。

第三項：當義工助人為善。

可造訪Volunteer Match.org，該網站列出許多成人和青少年可參與的活動和和組織，只需輸入居住地郵遞區號即可查看大量擔任義工的機會，舉凡提供臨終關懷、輔導低收入 學生、乃至於到在社區裡開車接送老年人。

第四項：打理住家庭園。

可修剪灌木、拔除雜草、甚至為未來規畫設計一番，藉此美化周圍環境，而且藉由園藝工作緩解壓力，又能到戶外活絡筋骨，有益健康。網路上有許多與園藝技能、花園景觀設計相關的免費資訊，除了資訊免費，還可在搜尋引擎中輸入「附近的免費種子」免費取得種子。

第五項：與家人朋友重聚。

趁著閒暇與失聯的朋友或家人重新聯絡、相約重聚，循傳統方法打電話、安排視訊聊天都不錯，也可計畫親自見面。無論如何，拜訪沒有人相伴的年長親戚、或是自己很喜歡卻很少見面的親戚總是一樁美事。

第六點：來一趟大自然之旅。

有些公園需要門票，也有很多地方可免費健行，可造訪 AllTrails.com 搜尋鄰近步道。住在辛辛那提的徒步旅行書籍作家阿爾特(Jeff Alt)說，將一隻腳放在另一隻腳前面徒步旅行是最便宜、最健康的休閒方式之一，幾乎任何地方都可找到休閒區；

有很多研究探訪步行和沈浸大自然對心理健康的好處，阿爾特說，樹林間散步讓他常保身體健康、強化積極想法並且激發創造力，而且有助於減輕日常工作壓力。

國家公園管理局(National Park Service)每年都會在某些特定日讓人免費入園，2024年免費入園日包括1月15日(周一)、4月20日(周六)、6月 19日(周三)、 8月4日(周日)、9月28日(周六)以及11月11日(周一)。

第七項：參加圖書館活動。

圖書館常舉辦免費研討會和演講，內容從大自然到家譜應有盡有；只要有借書卡，到圖書館除了閱讀書籍，還可借用音樂和電影等影音媒體，甚至可獲得州立公園免費通行證。

第八項：野餐。

自製三明治、或者從食品儲藏室和冰箱裡拿出所有東西，到公園找一張可眺望優美風景的野餐桌，和家人朋友野餐談天說地，輕鬆又有趣。

第九項：到狗公園走一走。

家有愛犬，到狗公園必定樂趣無窮，就算沒養狗，還是可到狗公園找個長凳坐下看滿園狗狗奔跑玩耍，別有趣味。

第十項：拿出棋盤遊戲或拼圖和親友家人同樂。

玩大富翁、下棋，聽起來老套又俗氣，但一旦開始玩就愛不釋手。如果家裡棋盤遊戲玩膩了，可到圖書館詢問是否可免費借用棋盤遊戲。

此外，試著玩拼圖，這是打發時間和挑戰自我的另一種方式；完成拼圖後，可粘合並裱框、掛在家裡展示，很有成就感。