我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

理財Q&A／彈性消費帳戶(FSA) 餘額過期前趕緊用

周芳苑

問：我上班的地方提供一項福利，就是讓員工開「彈性支出帳戶」(FSA)，目前我不太需要用帳戶裡的錢，請問，可以放著慢慢使用嗎？

答： ※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線 彈性支出帳戶(Flexible Spending Account, FSA)是許多雇主提供的一大節稅福利，可用來支付、管理醫療保健費用。

許多人將FSA與另一個與醫療有關的「健康儲蓄帳戶」 (HSA)相提並論，但這兩者有個最大差別， 就是FSA不能跨年使用，如果年底或者雇主設定的寬限期(grace peroid)內不使用FSA帳戶裡的餘額，可能會被沒收。

專家叮嚀：不要白白浪費FSA裡的錢，應趕緊盤點帳戶餘額，到期前訂計畫花費，可以去看醫生、或者選購醫藥用品。

●何謂「FSA」？

FSA是一種稅收優惠帳戶，旨在幫助用戶節省醫療保健費用，通常被當作雇主所提供的一項福利，雇主會讓員工從稅前工資提取一些錢存入，而後用來支付條件符合的醫療費用。

特別要注意的是，FSA與HSA不同。

理財業者Savvy Advisors首席財富經理莫斯特(Michael Most)表示，HSA的年度存入款上限較高，2023年個人最高限額3850美元、家庭上限為7750美元，而且，HSA可跨年沿用，每逢年底，HAS帳戶裡任何未使用的資金都會自動延展續存，不會被沒收，如此繼續累積，最終成為長期儲蓄。

FSA帳戶則不能夠跨年續存，帳戶餘額有期限，一旦過期就化為烏有，因此要格外留意，制訂使用計畫並且經常查看非常重要。

●FSA到期日和寬限期

莫斯特提到，每當年度結束時，FSA帳戶餘額可能被沒收，如果由雇主提供，便以雇主設定的「寬限期」為準，幸好有因應方案，其中包括「結轉準備金」(carryover provision)， 2023 年最高可結轉610美元。

所以，一般而言，年度結束前如果餘額未用完，可能完全失去。

尼亞加拉大學(Niagara University)註冊會計師兼會計學副教授韓蕾(Lei Han 音譯)表示，多數雇主會提供長達兩個半月的寬限期，可展延餘額使用期。

申請FSA福利或存入資金前，務必向人力資源部門詢問具體細節，以免權益受損。

●FSA餘額到期之前如何善加使用？

存入FSA的每一分錢都未扣稅，所以，善用這些稅前資金支付定期醫療費用非常划算，不過，即使事先仔細規畫，仍可能高估所需要的金額，最後有餘額需要想辦法花掉。

餘額該如何花費呢？莫斯特說，既然是帳戶裡的錢，用途便受限， 符合條件的用途包括處方藥和非處方藥、醫療用品、牙科和視力矯正相關費用、矯正治療、胰島素和糖尿病用品、醫用器材。

韓蕾建議，之前如果有拖延的預約，趕緊趁這個機會安排，諸如洗牙或眼科檢查，此外，可將剩下的錢拿去買非處方藥、維生素、急救用品等家裡全年都可能用場上的物品。

此外，韓蕾建議查看FSAstore.com，該網站列出的所有產品都可動用FSA資金購買。 其中甚至包括個人護理用品如按摩槍或健身追蹤環。

●FSA管理有訣竅

正因為FSA年底未用餘額可能被沒收，究竟該存放多少錢到這類帳戶裡變得棘手，許多人因此建議降低目標，以免用不完白白浪費。

韓蕾建議以去年醫療費用作為新年度的支出預算，未必百分之百精確，但對慢性病患者來說特別有用。

只要規畫及使用得當，有了FSA帳戶便可用稅前資金購買醫藥相關物品，有助於節省醫療保健費用。

福利 醫療費 儲蓄

上一則

CNBC：今年上半年 亞太股市以這3個國家最被看好

下一則

今年亞洲5大題材 經理人最愛

延伸閱讀

周刊搶先看／日存15元 儲蓄很簡單

周刊搶先看／日存15元 儲蓄很簡單
誹謗喬州兩名選務人員 被判賠1.48億 朱利安尼上網募款

誹謗喬州兩名選務人員 被判賠1.48億 朱利安尼上網募款
節儉、搖擺…第一代移民華人理財易陷7迷思

節儉、搖擺…第一代移民華人理財易陷7迷思
岡薩雷斯辭坦密庫拉教委 保守派多數面臨危機

岡薩雷斯辭坦密庫拉教委 保守派多數面臨危機

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的