理財Q&A／彈性消費帳戶(FSA) 餘額過期前趕緊用

問：我上班的地方提供一項福利 ，就是讓員工開「彈性支出帳戶」(FSA)，目前我不太需要用帳戶裡的錢，請問，可以放著慢慢使用嗎？

答： ※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線 彈性支出帳戶(Flexible Spending Account, FSA)是許多雇主提供的一大節稅福利，可用來支付、管理醫療保健費用。

許多人將FSA與另一個與醫療有關的「健康儲蓄 帳戶」 (HSA)相提並論，但這兩者有個最大差別， 就是FSA不能跨年使用，如果年底或者雇主設定的寬限期(grace peroid)內不使用FSA帳戶裡的餘額，可能會被沒收。

專家叮嚀：不要白白浪費FSA裡的錢，應趕緊盤點帳戶餘額，到期前訂計畫花費，可以去看醫生、或者選購醫藥用品。

●何謂「FSA」？

FSA是一種稅收優惠帳戶，旨在幫助用戶節省醫療保健費用，通常被當作雇主所提供的一項福利，雇主會讓員工從稅前工資提取一些錢存入，而後用來支付條件符合的醫療費 用。

特別要注意的是，FSA與HSA不同。

理財業者Savvy Advisors首席財富經理莫斯特(Michael Most)表示，HSA的年度存入款上限較高，2023年個人最高限額3850美元、家庭上限為7750美元，而且，HSA可跨年沿用，每逢年底，HAS帳戶裡任何未使用的資金都會自動延展續存，不會被沒收，如此繼續累積，最終成為長期儲蓄。

FSA帳戶則不能夠跨年續存，帳戶餘額有期限，一旦過期就化為烏有，因此要格外留意，制訂使用計畫並且經常查看非常重要。

●FSA到期日和寬限期

莫斯特提到，每當年度結束時，FSA帳戶餘額可能被沒收，如果由雇主提供，便以雇主設定的「寬限期」為準，幸好有因應方案，其中包括「結轉準備金」(carryover provision)， 2023 年最高可結轉610美元。

所以，一般而言，年度結束前如果餘額未用完，可能完全失去。

尼亞加拉大學(Niagara University)註冊會計師兼會計學副教授韓蕾(Lei Han 音譯)表示，多數雇主會提供長達兩個半月的寬限期，可展延餘額使用期。

申請FSA福利或存入資金前，務必向人力資源部門詢問具體細節，以免權益受損。

●FSA餘額到期之前如何善加使用？

存入FSA的每一分錢都未扣稅，所以，善用這些稅前資金支付定期醫療費用非常划算，不過，即使事先仔細規畫，仍可能高估所需要的金額，最後有餘額需要想辦法花掉。

餘額該如何花費呢？莫斯特說，既然是帳戶裡的錢，用途便受限， 符合條件的用途包括處方藥和非處方藥、醫療用品、牙科和視力矯正相關費用、矯正治療、胰島素和糖尿病用品、醫用器材。

韓蕾建議，之前如果有拖延的預約，趕緊趁這個機會安排，諸如洗牙或眼科檢查，此外，可將剩下的錢拿去買非處方藥、維生素、急救用品等家裡全年都可能用場上的物品。

此外，韓蕾建議查看FSAstore.com，該網站列出的所有產品都可動用FSA資金購買。 其中甚至包括個人護理用品如按摩槍或健身追蹤環。

●FSA管理有訣竅

正因為FSA年底未用餘額可能被沒收，究竟該存放多少錢到這類帳戶裡變得棘手，許多人因此建議降低目標，以免用不完白白浪費。

韓蕾建議以去年醫療費用作為新年度的支出預算，未必百分之百精確，但對慢性病患者來說特別有用。

只要規畫及使用得當，有了FSA帳戶便可用稅前資金購買醫藥相關物品，有助於節省醫療保健費用。