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理財Q&A／借錢給親友 言明在先以防後患

周芳苑

問：朋友失業財務吃緊而向我借錢，我想幫忙，卻又擔心錢借出去之後拿不回來，該怎麼處理才能兩全其美？

答：許多人都有類似處境，親朋家人親密互動，突然變成金錢借貸關係，多了一層提防。

借錢給人必然存在風險，但最終多半會對家人或朋友伸援手。

提高警覺無可厚非，專家建議採取以下步驟，有助於降低對方欠錢不還的風險。

第一點：告訴對方需要時間考慮。衝動借款的後果不堪設想，尤其金額龐大，務必確實評估自己有沒有能力借錢給別人。

第二點：答應借款前先查看自己的財務狀況。包括未來幾個月是否有重大支出？現金流夠不夠？就算親朋好友開口借錢，您傾向於答應，也不要馬上答覆，為自己爭取時間評估，想清楚再答覆，免得最後拒絕時讓對方失望。此外，除非打從心底不介意像銀行一樣經常借錢給對方，否則，最好讓對方感受到些許難度，覺得借錢並非理所當然。

爭取時間考慮可延遲答應的時間，藉此樹立「借錢並非常態」的明確原則。

此外，不要吝於詢問借錢的用途，債權人絕對有權詢問。

花時間查看預算可評估借錢會產生什麼財務影響，假如對方打算慢慢還，更要三思自己是否承受得起，假如評估後覺得會讓自己陷困境，便有十足理由拒絕。朋友家人如果真正關心您，必會理解。

第三點：借款條件用白紙黑字一一寫下。住在密西根州的退休管理人力資源教授韋德曼(Timothy Wiedman)建議將所有內容納入書面協議，包括貸款日期與金額、還款條件、利率、還款到期日等，他在妻子還是女朋友時借錢給她，便這麼做。

優惠券網站 CouponBirds財務分析師霍華德( Diana Howard)也持相同看法，認為以書面形式記錄下來可保護借貸雙方，有助於避免爭執；她並建議採用Splitwise等預算應用程式，可輕易追蹤款項。

第四點：將可能的風險納入考量。想想看，萬一借出去的錢收不回來怎麼辦？如今出錢助人是否日後會讓自己陷入財務困境？俄亥俄州理財業者Great Lakes Benefits and Wealth Management總裁兼執行長馬斯利克(Wayne Maslyk) 說，借錢可能永遠要不回來，務必要有萬全心理準備，如果能夠接受借錢一去不回，什麼都不成問題。

第五點：考慮設定自動轉帳還款。紐約州財務教練傑爾馬諾 (Maggie Germano) 認為，可將自動轉帳還款納入書面協議；她的岳父過去借錢讓她兒子還學生貸款，當時她先生透過銀行帳戶設置自動還款，從未拖欠還款，最終如期還清。

第六點：了解可能衍生的法律和稅務問題。父母借錢給成年子女時需格外留意法律漏洞；例如，借錢後五年內進入療養院並申請醫療補助，子女必須還款，否則將面臨嚴重的醫療補助Medicaid撤資懲罰，密西根州律師事務所Simasko資深律師兼財富專家西馬斯科(Patrick Simasko) 說，如果兒女不還款，醫療補助將把父母借給子女的錢視為贈與。

第七點：考慮收利息。市面上的貸款機構通常針對個人貸款和信用卡債收取6%到36%不等利息，向家人朋友收利息，利率最好壓低，而且真正拿到之前不要先花掉。

第八點：必要時勇於拒絕。有些情況下最好拒絕借款，例如對方有拖欠還款紀錄或習慣、對方避談借錢用途、對方可能覺得借錢理所當然而且會一借再借。科羅拉多州理財業者Ameriprise Financial Services 私人財富顧問梅茲(Kimberly Maez)見過的最糟糕狀況是父母無法拒絕成年子女借錢，他說，一開始未導正，後續可能快速惡化，在緊要關頭助人是一回事，助長不良行為則是另一回事，兩者不要模糊。

如果決定不借錢，可採用原則性的說法，好比說向來不借錢給家人朋友，無關個人；溝通是關鍵，讓對方確實了解您的處境無法借錢。溝通時宜開門見山直說，而且為了讓對方知道您仍關心他們，可詢問是否有其他非金錢方式可提供協助，例如幫忙照顧孩子減輕托兒費用等等。

因幫助他人而自己破產，完全不合道理；只要感到不舒服或無能力借錢給人，理應清楚拒絕，不要覺得有壓力。

貸款 預算 密西根州

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