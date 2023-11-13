理財Q&A／遺產少也要規畫 有7訣竅

問：我年紀大了，財產不多，需要遺產規畫嗎？該怎麼處理？

答：無論銀行存款是200萬美元或2萬美元，都需要遺產規畫。

紐約市 律師事務所Leech Tishman顧問斯坦曼(Claire Steinman)說，即使儲蓄 不多，也要確保財產留給指定繼承人，以免任由政府處理；此外，對於未成年子女，遺囑至關重要，如果父母同時去世，可據以決定誰獲得監護權。

2023年美國遺產稅基本免稅額為1292萬美元，多數家庭財富不致於超過該額度，無須擔心死後繳納聯邦遺產稅，但繼承人可能因為取得某些資產和退休帳戶須繳納聯邦所得稅。

趁健在時擬遺產計畫有其必要。

以下是一些訣竅：

一、要找到合適的專業人員。遺產相關法律因州而異，向當地專業人士尋求巷建議是上上策，遺產龐大或財務狀況複雜更要找專人。

佛羅里達州信託業者Arden Trust Company副總裁阿姆斯特朗(Robb Armstrong)建議找在遺產規畫方面獲認證的律師，可能還要諮詢專業會計師。

與專業人員合作不僅可確保備妥應有文檔，還可預先看到問題、提前因應；例如，丹佛大學(University of Denver)金融學院院長奇科泰洛(Conrad Ciccotello)表示，大量非流動遺產可能為繼承人帶來問題，包括家庭農場、企業或其他不易分割的財產，很可能其中一位繼承人想保留資產，其他繼承人想變賣兌現，經驗豐富的遺產律師也許可評估將現金投入其他非流動遺產選擇，避免繼承人之間衝突。

二、立遺囑。這是最基本的遺產規畫策略；遺囑載明當事人過世後資產分配，並表明將未成年子女的監護權託付給誰。

奇科泰洛說，全美一半人未立遺囑，可能因為不想思考死亡、或者不確定如何分配資產。

如果沒有遺囑，死後遺產將交由遺囑認證法庭(probate court)分配。即使有遺囑，遺產仍不可避免的須經由法院系統進行認證(probate court)，由法院審查並確認遺囑是否有效，這個過程需要時間和金錢。

三、查看受益人(Beneficiaries)。避免認證法庭的一個好方法是為每項資產指定受益人。

有些州採行「受益人契約」(beneficiary deeds)，可在當事人去世後輕鬆將財產轉移給其他人；其他帳戶可能設有死亡轉移條款(transfer-on-death provisions, TOD)，是將資產轉移給繼承人最便宜簡單的方法。

受益人或TOD指定的效力凌駕遺囑，因此最好發生重大人生變化如生小孩、結婚離婚後查看受益人資訊，確保更新。

四、設立信託(Trust)。有大量遺產或擔心繼承人無法明智使用遺產，可設立信託並指定受託人(trustee)分配財產，還可確保遺產不被法庭佔用。斯坦曼說，設信託可完全避免遺囑認證，如果認為日後可能有人反對遺囑並提出法律質疑，設立信託很有用。

信託可透過多種方式設立，但「不可撤銷或永久信託」irrevocable or permanent trusts)可提供最多稅賦優惠；一旦資金投入不可撤銷信託，資產便屬信託，不屬於個人，因此不能繳遺產稅。受託人最終控制這筆錢，但您可事先設定如何使用，並在在世時分配信託裡的資金。

受託人多半是朋友或家人，也可委託Arden Trust Company等信託公司擔任企業受託人。

五、將傳統退休帳戶轉換為羅斯帳戶(Roth Accounts)。持有傳統401(k)或個人退休帳戶(IRA)可能讓繼承人留下一大筆稅，因為傳統退休帳戶取款時都須繳納所得稅。

根據最新規定，配偶以外的繼承人須在得到遺產10年內從帳戶提取所有資金，假如繼承的退休金 帳戶餘額很大，可能套用高稅率納稅。若想免除繼承人日後的稅賦負擔，可將傳統退休帳戶轉換為羅斯帳戶，轉換時需繳納常規所得稅，但日後提款都免稅。

六、趁在世時候明智贈與。

活著時贈與財產就不必擔心遺產稅規畫。截至2023年，美國國稅局允許每人每年贈與達1萬7000美元，對接受者來說也免稅。

然而，贈與可升值資產如股票或房屋時要格外小心，因牽涉到Step-Up in Basis規則，去世後轉移某些資產可能比在世時贈與更有利，請向稅務專業人士諮詢。

減少遺產價值、避免重稅的另一方法是慈善捐贈。可考慮成立捐贈者建議基金(donor-advised fund)，可立即對存入資金減稅，之後再分批慈善捐贈，兒孫可被指定為基金管理繼任者。

另有些信託旨在將大量資產捐贈給慈善機構，同時也為家庭繼承人創造源源不絕的收入。

七、讓親人了解遺產規畫。至少務必通知遺囑執行人或監護人，以免措手不及。可能還需要與成年子女或其他繼承人討論規畫，如果財產分配不均，這點更重要。