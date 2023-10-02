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理財Q&A／善用7招 在抖音平台上賺錢

周芳苑

問：社群媒體抖音」(TikTok)流量很大，請問有什麼辦法可利用這個平台做生意賺錢？

答：善用高人氣社群媒體確實可推廣業務、獲得贊助，當然有機會藉助大流量做生意賺錢。

抖音主要是讓人們分享短視頻，每月活躍用戶上看10億人，根據統計，每個用戶平均每天點用該平台8次、佇足平台觀賞影片達95分鐘。

如此吸睛的平台蘊含強大用戶能量，只要在平台上擁有大量追隨者，便有機會讓這些追隨者掏錢、獲利潛力無窮。

專門教人如何在網路上擴大影響力的企業家恩弗羅伊(Adam Enfroy)表示，簡短視頻比傳統視頻更容易讓人接受，觀看者多得多，正因為觀看次數和訂閱者快速增加，潛在利潤更豐厚。

有了龐大的觀眾基礎，在抖音平台上無論銷售贊助商內容、推廣自己的產品或服務、募集捐助款項或物資、乃至於藉助應用程式創收服務(income-producing services)而獲利，有各式各樣賺錢方式。

分述如下：

方法一：銷售贊助商內容

在抖音平台上賺錢的最佳方式之一是與知名品牌結盟，但並非人人都可以這麼做，身為抖音平台用戶，必須先累積自己的觀眾基礎，煞費功夫，每天要勤快的多次上傳內容、掌握並善用抖音趨勢及新功能。

專家估計，至少要累積1萬名追隨者(followers)才能開始推銷潛在贊助商的內容，追隨者越多，與知名品牌達成贊助協議的機率越大。

在抖音上透過贊助商賺錢不容易，恩弗羅伊說，平台上每千次展示廣告的收入(RPM)非常低，每瀏覽1000次進帳2到4美分，必須有非常大量的瀏覽量才能透過廣告收入賺錢，因此，唯有建立大量追隨者才有本錢靠贊助內容獲利。

方法二：利用短片推廣自己的商品

推廣自家商品的短視頻通常是1到3分鐘。

恩弗羅伊的團隊每天上傳短視頻，突顯他們在Instagram、抖音和YouTube等平台上的線上創業專業知識和商業軟體，旨在打響品牌知名度，進而鼓動觀眾購買他們的商業軟體。恩弗羅伊聲稱，通過短視頻擴大品牌影響力，線上數位銷售額明顯增加。

方法三：藉助抖音「創作者基金」(Creator Fund)募資

「創作者基金」是抖音方案，只要是在抖音平台上定期創建或分享創意視頻的創作者，便有機會隨著追隨者增加而獲得資金挹注；抖音這項方案旨在支持有創意的創作者。

想獲得資金挹注，抖音用戶必須主動提出申請，並符合一些要求，其中包括須年滿18歲、至少擁有1萬名追隨者、30天內獲得10萬觀看次數。

方法四：以抖音為門戶開發其他線上行銷商機

除了在抖音平台上賺錢，還可藉助這個平台將新用戶引導到其他潛在行銷管道，舉凡自己經營的部落格、乃至於YouTube頻道。恩弗羅伊說，抖音是線上行銷的切入點，匯集最大量的新用戶，可從這個平台進一步延伸、滲透到其他行銷管道。

方法五：善用抖音募捐功能(Live Gifting)募款或募集物資

這是直接向抖音用戶募款的方式，藉助這項功能，可在該平台上直播時募捐。

不過，要特別注意的，所有捐贈將採用用戶所選擇的虛擬貨幣形式，歷經幾次交換後，最終可以兌換成實質貨幣；透過這種方式募得的捐助不會太多，卻是增加平台收入的一種方式。

方法六：利用抖音平台發現新機會

網紅、演員、舞者兼歌手愛蒂森·芮(Addison Rae)這樣的名人就是從抖音平台發跡的；最初，她充分利用這個平台突顯才華，這樣的策略值得其他有才華的人借鏡。

恩弗羅伊在他自己的網站上寫道，芮在其他所有平台上表現都很出色，甚至比在抖音上來得更好，如今在美國可說是家喻戶曉；她還受到知名脫口秀主持人吉米·法倫(Jimmy Fallon)的邀請，最近甚至推出自己的Netflix節目。

方法七：與有影響力的人合作行銷產品和服務

就算自己不是抖音高手，仍可與有影響力的人合作以推廣自己的產品和服務、從中獲利；也就是說，假如有產品要賣，可考慮與在抖音上擁有廣大觀眾的視頻上傳者合作。

恩弗羅伊表示，對於電子商務品牌來說，抖音是建立品牌知名度並與有影響力的人合作行銷產品的絕佳平台。

抖音 虛擬貨幣 社群媒體

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