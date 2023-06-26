理財Q&A／善用10政府資助 解燃眉之急

問：我失業一陣子了，一直找不到工作，家裡有小孩有養育，請問可申請什麼政府補助？

答：財務照顧方案服務公司Brightside與企業合作，協助雇員減輕債務、增加應急金儲蓄，專門幫助缺錢的人解決問題。該公司負責人拉斯曼(Sophie Raseman)說，任何人如果猶豫著該不該申領政府補助金，大可採取行動，事實上，政府資助方案是人人一生所投入更大系統的一部分，全國人相互幫助。

政府主要有十個資助方案，分述如下：

第一：困難戶臨時援助方案

(Temporary Assistance for Needy Families ，TANF)。

由聯邦出資、各州自行運作，針對低收入 戶提供現金援助。各州收入門檻與補助金額不一，在奧克拉荷馬州，一大人和二小孩每月最多可獲292美元，在華盛頓州，一家三口如果沒有其他收入可獲654美元。

，Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)。

針對低收入戶提供援助，一旦申請獲准，州府將提供「電子福利轉帳卡」(electronic benefits transfer card, EBT卡)，可持卡到特定商店消費，操作方式如同銷帳卡(debit card)；收入限制依家裡人數而訂，一家三口獲准每月可領577美元。

第三：財政部緊急租賃援助計畫

(Emergency Rental Assistance，ERA)。

這項計畫源於疫情期間，目前許多州仍沿用，如果無力付房租、水電費且可能被驅逐，可申請援助。通常可一連得到好幾個月租金補助，詳細可查詢財政部或消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)網站。

第四：低收入家庭能源補助計畫

(Low Income Home Energy Assistance Program ，LIHEAP)。

不論是屋主或租屋者，只要無力支付冷暖氣費用都可申請，由聯邦政府監管、授權各州受理，各州自定資格，根據Benefits.gov.，領取糧食券的人通常自動符合這項能源補助資格。補助金依收入、家裡人口數、住屋情況、能源類別等而定，過去幾年來約介於500至1500美元，直接支付水電費。補助名額有限、先到先得。

第五：生命線援助計畫

(The Lifeline Program)。

提供電話或網路費折扣，補助項目涵蓋固定電話、手機或高速寬頻網路，家庭收入須低於聯邦貧窮線135%以下、參加糧食券計畫、聯邦醫療補助(Medicaid)或其他聯邦計畫。符合資格者每月獲9.25美元補助。

第六：兒童保育和發展基金

(Child Care and Development Fund)。

援助對象是因工作、上學或接受在職訓練而需要付費托兒的低收入家庭；各州自定收入門檻，可查詢Benefits.gov。

第七：頭期款支付補助方案

(Down Payment Assistance Programs)。

有多重選擇，有些對頭期款提供補助金、有些是零利率貸款 、有些是低利貸款；可向市府或郡府辦公室查詢是否提供這項援助。

第八：聯邦「裴爾助學金」

(Pell Grant)。

家裡有小孩即將上大學可申請這項助學金；須到Fafsa.gov完成聯邦學生補助申請(Free Application for Federal Student Aid)，如果不知如何辦理，可向「聯邦學生補助資訊中心」(Federal Student Aid Information Center)求助，一旦申請獲准，每一學生2023-24學年度可獲助學金7395美元，不必償還。

第九：社會安全生活補助

(Supplemental Security Income, SSI)。

援助對象是低收入、資源少的殘障大人及小孩，由社安局(Social Security Administration)經辦，2023年合格者每月最多可獲補助914美元、個人及配偶可獲1371美元，同住照顧者可獲458美元。

第十：Unclaimed.org。

由「全國待招領財務管理者委員會」(National Association of Unclaimed Property Administrators, NAUPA)運作，所有過去遺失或未認領的金錢都可透過這個管道找到，包括數萬美元壽險金、或被棄置支票帳戶裡的區區幾美元；此外，也可造訪MissingMoney.com搜尋。根據NAUPA，全美每十個人就有一個人有未認領資產，每年退還30億美元。

申請過程往往要提供個人資訊，務必小心有人假冒政府機構詐取資訊。自保之道包括：一，務必直接造訪正式的政府官網確認、申請；二，千萬不要付款，除了國稅局、護照申辦單位可能收費，其他政府機構幾乎不會收費；三，透過正式安全的管道提交個人資料。

千要不要因為申請過程一時疏忽而被詐欺，得不償失。