理財Q&A／庭院安裝圍籬 先查地段線

問：我想在庭院安裝圍籬，請問有什麼省錢方法？

答：無論預算 如何，總有辦法可讓住屋免遭窺探。

家是避難所，但如果每當坐在庭院裡就會看到鄰居，難免覺得受干擾，無法完全放鬆自在，築起圍籬就可解決這個問題，還可避免自家寵物和小孩跑出去、或者不讓他人的寵物和孩子隨意進入自己家裡。

麻州 房地產業者Maximum Real Estate Exposure in Hopkinton房產經紀加塞特(Bill Gassett)提醒，屋主築籬笆前，務必確實知道「地段線」(lot line)所在位置，也要確認是否有當地法令或屋主協會規則限制圍籬高度或形式。細節一一確認後，屋主便可放手打造圍籬。

專家列舉四大類圍籬，分述如下：

第一類：樹籬和灌木

麻州花園設計和維護公司PlantParenthood執行長兼創辦人安格洛夫(David Angelov)選擇植物作為天然屏障，他認為這比傳統圍欄美觀。

天然屏障的選擇很多，包括開花灌木和常綠樹籬。澳洲 草坪護理業者Lawn.com.au執行長兼聯合創辦人舒爾茨(Toby Schulz)說，桑橙、山茶花等花園圍籬不僅可阻擋鄰居視線，還會散發香氣、而且茂密美觀。

以植物為屏障的成本與植物種類、尺寸息息相關，基本上都比其他人工圍籬便宜。每一株植物只要10美元、甚至更便宜，但日後要修剪、細心維護，將衍生費用，委外成本大約是自己動手的二倍，委託專人雖然貴，但往往更懂得選擇植物、種植在正確的位置。

根據房屋修繕網站Fixr，橫越209呎的Leyland柏樹樹籬成本約1730美元至2350美元。

安格洛夫提醒，選擇植物必須考慮房屋所在地的「耐寒區」(hardiness zone)，根據耐寒區可研判哪些植物在哪些地區生長得最好，好比說有些灌木如果在四季分明的地區種植，一年之間外觀往往會隨著季節更替而變化。

第二類：乙烯基塑料圍欄(Vinyl Fencing)

如果想要有堅固屏障，木材和乙烯基是最受歡迎且價格實惠的材質，乙烯基通常更耐用、而且日後免維護，正因為一勞永逸，加塞特說，長期下來，乙烯基圍欄總成本最低，是多數屋主的首選。

根據住屋顧問業者Home Advisor，乙烯基圍籬每線性呎(per linear foot)費用19至22美元，以100呎常見距離推估，總成本為1900至2200美元，設計、顏色也將影響費用，模擬木材外觀的設計往往最貴，白色基本設計最便宜。

紐約Douglas Elliman公司助理房產經紀人巴雷特(Lindsay Barton Barrett)說，日後如果打算轉賣，最好選擇中性色彩、耐久設計，盡量避免會隨著時間看起來老舊過時的選擇。

第三類：木質圍籬

材質包括雪松、加壓處理木材和更奇特的硬木如柚木或烏木等。

巴雷特說，高密度重蟻木(ipe)最受推崇，有深棕色和琥珀色，因維護成本低、抗昆蟲、抗腐爛而聞名，但由於供應鏈問題導致建築材料供不應求，目前的木材選擇受限。

雪松可能是更常見、更正統的選擇，但並非所有地區都適用；至於加壓處理木材，雖欠缺其他木材的某些特性，但實惠又易取得，而且耐久，時間久了不會看起來老舊。

根據Home Advisor，木圍籬成本每線性呎平均13到26美元，根據木材而有別。8呎軟木如雲杉或鬆木圍籬板在某些地區可能僅60美元，專業安裝費動輒要每呎36美元。

安裝木圍欄通常需要挖洞甚至灌水泥來支撐，最好請專人代勞。

第四類：磚籬或石籬

由於成本高，通常只有極高檔房屋才會安裝這類圍籬，而且安裝耗時、需要專業技巧，很少屋主有辦法自己包辦。

根據Home Advisor，磚牆式圍籬專業安裝費每平方呎可達45美元、石牆更高達80美元，依此推估，全美磚牆或石牆圍籬平均費用達5223美元，低至750美元、高至1萬8000美元。

如果不想花那麼多錢，可取巧鋪石面和磚面即可，成本降低一半以上。

除了有質感，石牆和磚牆也很適合種植攀緣藤本植物和鐵線蓮等植物，夏天時色彩繽紛。

無論選擇哪一類圍欄，務必遵守當地法規，並且事先仔細查看地段線。