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理財Q&A／如何取得房屋節能抵稅？

周芳苑

問：我們家去年底裝修房屋，採用很多節能設計，請問報稅時是否可申請節能抵稅？該怎麼做？

答：您仍可因為房屋裝修節省能源而享受「房屋節能抵稅」(Home Energy Tax Credits)，美國國稅局已將這項優惠展延至2023年度。

抵稅是直接降低應繳稅額，非常可觀。

透過這項抵稅，聯邦政府及多州政府將分擔節能裝修成本，適用項目包括安裝節能門窗、冷暖氣，如果安裝太陽能板、水暖氣或其他大節能工程，抵稅額更高。

「2022年抗通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)大幅提高 2023年至2032年的房屋節能裝修稅賦優惠。

重點如下：

第一點：有些抵稅優惠展延至2022年度

房屋節能裝修抵稅原訂2021年12月31到期，但抗通膨法案將其延展至2022年；抵稅額相當於特定節能門窗、天窗成本的10%，以及特定空調及水熱器系統成本的100%。

國稅局網站稱，截至2022年12月31日，房屋節能整修抵稅是500美元終身抵稅限額，過去已用過抵稅額，當今年度可用抵稅額隨之降低。

稅務會計業者Wolters Kluwer Tax & Accounting首席聯邦稅分析師勒斯科姆(Mark Luscombe)解釋，如果2022年之前用盡終生抵稅額，2022年將不再有抵稅額可用；此外，某些項目的抵稅上限降低，好比說窗戶，降至200美元。

相對的，稅務專書「J.K. Lasser's 1001 Deductions and Tax Breaks 2023」作者韋特曼(Barbara Weltman)說，如果先前進行節能裝修，但當時沒有抵稅優惠，如今可申請「修正報稅」(amended return)，提交1040-X俢正稅表、獲得退稅，報稅到期日後最多三年內可申請修正。

第二點：2023年全新及展延節能抵稅措施

抗通膨法案也自2023年起展延節能抵稅(Energy Efficiency credit)，涵蓋更多費用，2023年至2032年間每年最多達1200美元。

各裝修項目的抵稅額有上限，合格外門抵稅上限是每一扇門30%、最高不超過250美元，總金額500美元，外窗及天窗也是成本的30%、總額600美元，隔層材料或系統、密封材料或系統也是成本30%；住宅能源物產抵稅額是成本30%，包括人工，每一分項最多600美元；熱泵和生物質爐灶和鍋爐抵稅額是成本的 30%，包括人工，每年最多2000 美元。

節能房屋裝修抵稅額不再有500美元終生限額。

第三點：裝修項目須附合標準

例如窗戶和天窗須有「能源之星」(Energy Star) 最高效(Most Efficient)標章。

各細項的抵稅額度、以及該符合哪些標準等訊息可參閱國稅局節能房屋裝修說明，也可參閱能源之星的屋主稅收抵免資源頁面；還可通過房屋修繕用品店獲得實用資訊。

房屋修繕業者羅伊(Lowe's)發言人豪克(Kara Hauck)說，抗通膨法案針對許多產品延展抵稅和現金回饋(rebate)，羅伊備有許多資源可協助顧客充份把握這些機會；消費者可到羅伊網站造訪現金回饋中心，點選「當今回饋」(current rebate offers)，而後搜尋「抵稅」欄，找出哪些項目符合資格。也可從能源供應商取得相關資訊。

韋特曼說，2023年起，房屋能源稽核也可抵稅，並可幫屋主了解該進行哪些修繕；能源稽核抵稅額以成本30%為限、最多150美元。

第四點：清潔能源有更大抵稅額

住宅清潔能源物產抵稅額相當於2022至2032年間某些主要清潔能源系統安裝成本的30%，諸如太陽能板、太陽能暖氣(溫水游泳池和熱水浴缸除外)、小型風力渦輪機和地熱熱泵，抵稅額2033年將降至26%、2034年降至22%，2035年到期。相關細節可搜尋「能源之星」。

第五點：善用其他抵稅管道

韋特曼說，節能裝修抵稅管道不止一個，而且州府、地方政府可能以不同方式提供優惠，包括抵稅、現金回饋等，可到「再生能源和節能州府激勵數據庫」(Database of State incentives for Renewables & Efficiency ，DSIRE )，鍵入居住地區域碼即可查詢。

有些地區的電力或能源公司有具體方案為用戶節省節能裝修、節能電器或其他用品的成本，例如，維吉尼亞州 Dominion Energy公司為購買特定能源之星電器的用戶提供折扣，冰箱或洗衣機最高50美元、烘乾機100美元、洗碗機50美元。

報稅 國稅局 維吉尼亞州

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