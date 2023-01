零售店流浪購物車 社區公害 地方政府頭疼 投幣鎖成趨勢

人們用完手推購物車後往往隨地擱置,造成一大問題。(路透資料照片)

在美國,人們到各地零售商 店都會用手推購物車載著結帳商品走到自己車子、將商品放到車上,扮演載貨角色的購物車最終便隨地擱置,久而久之,購物車四處流浪街頭,需要地方政府付費委託專人回收大量購物車垃圾。

新墨西哥州 聖太菲市(Santa Fe)2021、2022年耗資4萬7000美元,委託當地承包商收集全市約3000輛購物車;北卡羅來納州費耶特維爾(Fayetteville) 2020年5月到2022年10月間更為此花費7萬8468美元。

大量購物車從商店流失、耗盡納稅人的錢、為當地政府和零售商帶來災難和挫敗。

流浪購物車已成社區禍害,先是堵塞十字路口、人行道和公車站、占據停車場,甚至被棄置在小溪、溝渠和公園裡,還會堵塞市政排水系統、廢物處理系統進而造成更嚴重的後果。

全美零售商也為此付出慘痛代價。每年因購物車遺失、損壞必須換新,約付出數千萬美元,還要付費委託專人處理流浪車、因違反購物車法律而向市政當局繳罰款,有時因沒有足夠購物車供顧客使用而錯失生意。

沃爾瑪 (Walmart)去年在麻州達特茅斯小鎮(Dartmouth)為了廢棄購物車支付2萬3000美元罰款。當地政府花兩年時間將散落鎮上的100多輛回收購物車、安置,之後沃爾瑪申請新的建築許可證時,還因此被告知必須向支付數千美元倉儲費存放這些棄置購物車。有些購物車被棄於斜坡,構成安全威脅。

全美越來越多市府提議立法打擊流浪車,對零售商罰款、收取回收服務費、要求商店為購物車上鎖或安裝系統妥善收容,有些地方甚至針對消費者罰款。

猶他州奧格登(Ogden)市議會本月批准法令,對拿取或私自占有購物車的個人處以罰款,並授權市府向零售商收取每天2美元以存儲、回收流浪購物車。

為西部各州大零售商提供購物車回收、維護和其他服務的零售營銷服務公司(Retail Marketing Services)總裁多德森(Matthew Dodson)說,流浪購物車是日益嚴重的問題,2022年假期期間為因應大量購物人潮而向零售商加碼出租手推車,最後約收回91%,低於去年的96%。

包括多德森在內的購物車供應商代表表示,各大城市遊民持續增加,紛紛用購物車存放私人物品,助長流浪車問題;也曾有人為了廢金屬而偷購物車,更多購物車被人用來載商品回家,從此浪落街頭。

早在1930年代後期,購物車便開始流落街頭, 「紐約時報」(New York Times)1957、1962年刊文提到這個問題,曾戲稱為「購物車打盹」 Cart-Napping),甚至有專書介紹流浪車現象和識別系統,就像觀鳥指南。

萊梅爾森發明與創新研究中心(Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation)傑出學者坦納 (Edward Tenner) 說,濫用購物車等日常用品與馬來西亞漁民1990年代偷公用電話的情況都是「另類巧思」(deviant ingenuity),漁民們將接收器連接到強大的電池上,電池發出聲音引誘魚。

坦納推論,人們任意拿取購物車是因為這些推車用途廣泛而且買不到。

專門提供購物車和其他配備給商店的業者R.W. Rogers Company銷售總監普洛斯(Alex Poulos)說,超市平均每家店可配置200到300輛購物車、大型連鎖店可達800輛,購物車單價高達250美元;多年來,手推車尺寸逐年加大,藉以激勵購物者買更多商品。

有鑑於購物車被隨意拿出店外,商店引入各種安全和防盜措施,諸如手推車圍欄、離商店太遠時自動上鎖等。

為全美最大零售商提供購物車控制系統的業者 Gatekeeper Systems 表示,疫情期間購物車上鎖系統SmartWheel需求明顯增加。

快速拓展美國市場的德國連鎖雜貨店阿爾迪 (Aldi) 採取特殊作法,要求顧客先存入25美分才能解鎖使用購物車。

投幣鎖購物車在歐洲普遍,普洛斯表示,越來越多美國業者下單採購投幣鎖系統,以因應失控的流浪購物車成本。