理財Q&A／100萬元存款 夠不夠退休？

問：我拚命存錢，目標是存夠100萬美元退休 。但是通貨膨脹驚人，究竟100萬美元儲蓄 夠不夠安享晚年？

答：退休時存足100萬對很多人覺得遙不可及，但早點開始儲蓄，存足100萬美元確實可行，而且可供應退休支出達數十年之久；但也有人質疑，即使存足100萬美元，退休後也未必能過上舒適生活。

2021年全球個人投資 者調查Natixis Global Survey of Individual Investors針對1617名至少有100萬美元可投資資產的人進行調查，超過三分之一仍對退休後生活惶惶不安。

不安來源是通貨膨脹和動蕩股市，但金融專家表示無須擔心。密歇根州理財業者Foguth Financial Group總裁兼創辦人福古斯(Michael Foguth)說，這一切與規畫收入來源有關，而非資產計畫。

有養老金、社安金和年金的人可用這些收入支付開支，儲蓄只是錦上添花。住房和醫療保健等因素也影響預算，連帶影響100萬美元是否足夠。

究竟100萬美元儲蓄夠不夠安享退休生活？取決於居住地、壽命長短、生活型態、衛生保健、長期護理、退休後收入、資產組合、投資風險、通貨膨脹。

針對居住地，理財網站GOBankingRates分析發現，同樣擁有100萬美元，住在夏威夷只能支應11年生活所需，在密西西比州可生活25年以上。

針對壽命長短，活到80、90歲甚至更長壽，100萬美元儲蓄恐怕不夠用。

針對生活型態，如果過奢華生活，100萬美元很快用盡，要審慎花費。

針對衛生保健，富達國際(Fidelity)2022年退休人員醫療保健成本估算(Retiree Health Care Cost Estimate)發現，今年退休的65歲夫婦平均預計退休時花在醫療保健上的費用是31萬5000美元，新州理財諮詢業者Eisner Advisory Group合夥人泰比(Barbara Taibi)說，人們期待聯邦醫療保險(Medicare)滿足需求，現實情況是，有了Medicare還是要自付費用。

針對長期護理，據2021年Genworth護理成本調查，私人療養院房間每年費用可達10萬餘美元，Medicare不會支付長期護理費用，假如沒有長期護理保險，夫婦之一若住在療養院會讓另一人幾乎沒有資產支付退休後生活。

針對退休收入，多數人退休時不會完全靠積蓄生活。政府數據顯示，2021年屆滿65歲的人平均支出約5萬2000美元，大約靠社安金和養老金就足夠，不太需要動用儲蓄，即使未領取養老金的人也可藉由買年金來支付這些款項。

針對資產組合，泰比說，即使有100萬美元現金，也不能指望整個退休階段夠用，應該投資以便跟得上通貨膨脹。

針對投資風險，積極投資會讓資金面臨損失風險，但過於保守可能增長不足以抵消通貨膨脹。

今年許多產品價格飛漲，退休人員必須為此作好萬全準備。不斷上升的通貨膨脹率將削弱貨幣實質購買力，退休後將加速耗盡積蓄。

由於牽涉太多因素，人們很難為退休儲蓄制定一個通用的法則。

多少錢才夠退休？理財規畫師主張根據個人情況推估，而不是靠一般經驗法則。推估依據包括社安金和養老金等保證退休收入、根據債務和生活型態推算費用、推算需要以退休儲蓄彌補的缺口有多少。

此外，設定退休儲蓄目標時，也要將每年打算提領多少退休基金納入考量，常見的經驗法則是，每年從退休基金提取4%，以100萬美元退休基金為例，每年提領4%等於4萬美元，假如無法想像每年靠4萬美元外加社安金生活，該重新考慮儲蓄目標。

泰比認為，在高通脹和股市走低下，退休人員和即將退休的人恐怕要延後退休、重返工作崗位或少花錢。

如何存100萬元？福古斯說，對年輕人來說，存足100萬美元退休資產很容易。

假設年投資報酬率為7%，一名25歲的年輕人每月約需儲蓄400美元才能在65歲時存足100萬美元，如果有401(k)，雇主還可能自動搭配供款(match)，加速儲蓄。專家說，等到50歲才開始存，大概就沒辦法達到這個目標。

其他增加儲蓄的方法包括將所稅縮小、刪減開支、進行低費用投資。