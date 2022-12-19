理財Q&A／寒冬闔家同樂 不必花大錢

問：寒冬假日期間，有哪些休閒活動可以用最少花費與家人同樂？

答：美國冬天雖然冷，但有濃濃的過節氣氛，和家人相聚休閒，樂趣無窮。北密歇根州小鎮裡的馬洛里(Katie Mallory)兩個孩子急切期待下雪，他們喜歡冬天，這位母親也喜歡；馬洛里覺得這是讓自己感到舒適的時刻。

北部地區入冬特別冷，家家戶戶都要在寒冬想辦法找樂子；許多父母善用創意，找到省錢趣方式全家同歡。

家庭理財業者Marriage Kids and Money專家希爾(Andy Hill)說，他身為父親，必須年年在寒冬裡為家人創造歡樂時光。

以下12個休閒活動適合全家同歡，而且不必花大錢。

1、玩雪球和堆雪堡壘。馬洛裡說，下雪時就出去玩吧，如果家裡有孩子，他們會帶路；從事這項活動需要厚厚的積雪，假如外面的雪不夠多，可試著用噴霧器或裝著有色水的擠壓瓶來裝點。

2、搭雪橇滑雪 。孩子們和父母坐在雪橇裡從白雪皚皚的山坡上呼嘯而下總讓人興奮不已；雪橇很便宜，而且可滑雪橇的山坡多半可免費使用，沒有樹木的山丘最適合，千萬不要在有潛在危險的道路上滑雪。

3、穿雪鞋走路。穿上雪鞋在林間散步是很棒的冬季活動。馬洛里說，在她所居住的小鎮，公園和娛樂部門都提供雪鞋讓人免費租用，一個州立公園除了雪鞋，甚至提供雪鞋使用課程；也可到體育用品店選購二手雪鞋。

4、滑雪。因牽涉配備、滑雪纜車通行證和其他費用，高山滑雪可能很昂貴，不過馬洛里說，她居住地區的學校有一個下坡滑雪項目(downhill ski program)，學生負擔得起，父母也能以陪同人員的身份以優惠價滑雪。越野滑雪(Cross-country skiing)更便宜，可到舊貨店或體育用品商店買便宜的二手越野滑雪板。

5、各式免費活動。商會、旅遊局、公園和娛樂部門及藝術委員會等組織往往會在冬季提供免費活動，只要勤加搜索都有收獲，這些活動包括音樂會、擔任慈善義工、遊行、滑冰等等，有些零售店還全年為兒童免費提供工作坊，家庭站(Home Depot)和工藝品零售商 Hobby Lobby最常為兒童舉辦免費活動，可多加詢問。

6、到圖書館 挖寶。圖書館像一座寶山，大家太過忽略了；希爾說，許多圖書館有室內活動、而且有兒童專區，除了借書，還有很多資源可用。馬洛里居住地區有一個「物品圖書館」，出借的物品應有盡有，包括麵包機、3D筆、沖壓設備等等，免費租用，這些物品有助於在冬天與家人同樂。

7、造訪社區中心。社區中心可能有健身房、游泳池或其他室內設備，居民可免費或以低廉費用使用，還可以為家庭規畫冬季活動，尤其在學校放假期間。

8、玩紙牌。家有孩子時，這項活動可消磨很多時間；不妨查看圖書館是否可借用任何遊戲，除了玩紙牌，拼圖也是很好的選擇。

9、查看Pinterest，尋找冬季休閒娛樂創意，諸如各項藝術和手工藝、科學實驗和戶外活動。馬洛里說，她的孩子對著色不太感興趣，卻喜歡用舊雜誌製作拼貼畫，她經常用垃圾袋裝滿各式物品，例如用來包裝的紋理硬紙板和乾淨的舊瓶蓋，有時會把這些東西倒出來讓孩子盡情創作，往往花掉幾個小時。

10、到YouTube找卡拉OK頻道盡情歡唱。希爾說，雖然並非所有孩子都喜歡唱歌，但一起唱卡拉OK仍是一項可打發時間的愉快活動。

11、讓做家務變得有趣。搭配音樂、支付少許費用、大家一起比賽玩遊戲，都可讓孩子有動力開心參與做家事；希爾的作法是支付少許酬勞，工作完成後大家一起到一元商店或折扣零售商Five Below購物。

12、交換玩具。如果認識另一個有很多玩具的家庭，便可舉辦玩具交換活動，這是讓孩子一邊玩耍、一邊與朋友聚會的好機會，聚會結束後，孩子還可以帶一些新玩具回家。